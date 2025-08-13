    Filtran más remakes de Resident Evil y nuevos detalles de la película

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS13/08/2025 8:02 a. m.

    Resident Evil es una propiedad muy ocupada. Sabemos que a principios del siguiente año por fin estará disponible Resident Evil 9: Requiem, pero eso no es todo, ya que una nueva filtración ha señalado que no uno, sino dos remakes, ya estarían también en desarrollo, dándole una oportunidad al público de experimentar más de lo que esta serie tiene para nosotros.

    De acuerdo con Dusk Golem, famoso insider de la industria, Capcom ya estaría trabajando en remakes de Resident Evil: Code Veronica, algo que desde hace tiempo se ha rumoreado, y Resident Evil 0, el clásico de GameCube. Por el momento no hay información oficial, pero la filtración señala que estos juegos llegarían en el 2027 y 2028, aunque se desconoce cuál será el primero en llegar a nuestras manos.

    Recordemos que Code Veronica es un juego amado por fans, pero que no es tan popular. Lo mismo se puede decir de Resident Evil 0. Si bien ambos títulos están disponibles por medio de remasterizaciones hoy en día, ya dejan ver sus años, ya que ambos aún conservan la cámara fija, controles de tanque y un enfoque diferente al que los remakes de del segundo, tercer y cuarto título tienen. 

    Más detalles sobre la película de Resident Evil

    Esto no es toda la información que se ha dado a conocer sobre la propiedad, puesto que se ha revelado que la nueva película de Resident Evil ha comenzado sus filmaciones en Praga, República Checa, y se espera que esté disponible hasta septiembre del 2026. A diferencia de las previas adaptaciones de esta serie, la nueva cinta se alejará del intenso enfoque de acción y, en su lugar, optará por un tono más oscuro y siniestro, similar al de los juegos originales.

    Notablemente, la cinta no tomará como punto de partida algún juego, sino que en esta ocasión nos presentará un personaje completamente nuevo, interpretado por Austin Abrams. Considerando que las filmaciones apenas han comenzado, pasará algo de tiempo antes de que tengamos más detalles sobre esta producción, y su primer tráiler es muy probable que llegue hasta el próximo año.

    Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con la serie de Resident Evil, la cual está más que ocupada en estos momentos. En temas relacionados, estos son los juegos de horror más esperados del 2025 y 2026. De igual forma, Capcom revela spin-off del remake de Resident Evil 2.

    Imagen

    Nota del Autor:

    Considerando que Resident Evil 5 es un juego controversial para la serie, es probable que Capcom opte por realizar remakes de Code Veronica y 0, los cuales se podrían beneficiar de un estilo similar a lo que vimos con Resident Evil 2 y 3. Sin embargo, también se podría decir que la compañía está abusando de esta práctica.

    Vía: Dusk Golem.

    Etiquetas: , , , , , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Políticas de Privacidad Información Legal Declaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolitica Editorial
    AtomixTwitterFacebookAtomix
    Prowell Media