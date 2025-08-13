Filtran más remakes de Resident Evil y nuevos detalles de la película

Resident Evil es una propiedad muy ocupada. Sabemos que a principios del siguiente año por fin estará disponible Resident Evil 9: Requiem, pero eso no es todo, ya que una nueva filtración ha señalado que no uno, sino dos remakes, ya estarían también en desarrollo, dándole una oportunidad al público de experimentar más de lo que esta serie tiene para nosotros.

De acuerdo con Dusk Golem, famoso insider de la industria, Capcom ya estaría trabajando en remakes de Resident Evil: Code Veronica, algo que desde hace tiempo se ha rumoreado, y Resident Evil 0, el clásico de GameCube. Por el momento no hay información oficial, pero la filtración señala que estos juegos llegarían en el 2027 y 2028, aunque se desconoce cuál será el primero en llegar a nuestras manos.

Recordemos que Code Veronica es un juego amado por fans, pero que no es tan popular. Lo mismo se puede decir de Resident Evil 0. Si bien ambos títulos están disponibles por medio de remasterizaciones hoy en día, ya dejan ver sus años, ya que ambos aún conservan la cámara fija, controles de tanque y un enfoque diferente al que los remakes de del segundo, tercer y cuarto título tienen.

Más detalles sobre la película de Resident Evil

Esto no es toda la información que se ha dado a conocer sobre la propiedad, puesto que se ha revelado que la nueva película de Resident Evil ha comenzado sus filmaciones en Praga, República Checa, y se espera que esté disponible hasta septiembre del 2026. A diferencia de las previas adaptaciones de esta serie, la nueva cinta se alejará del intenso enfoque de acción y, en su lugar, optará por un tono más oscuro y siniestro, similar al de los juegos originales.

Notablemente, la cinta no tomará como punto de partida algún juego, sino que en esta ocasión nos presentará un personaje completamente nuevo, interpretado por Austin Abrams. Considerando que las filmaciones apenas han comenzado, pasará algo de tiempo antes de que tengamos más detalles sobre esta producción, y su primer tráiler es muy probable que llegue hasta el próximo año.

Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con la serie de Resident Evil, la cual está más que ocupada en estos momentos. En temas relacionados, estos son los juegos de horror más esperados del 2025 y 2026. De igual forma, Capcom revela spin-off del remake de Resident Evil 2.

Nota del Autor:

Considerando que Resident Evil 5 es un juego controversial para la serie, es probable que Capcom opte por realizar remakes de Code Veronica y 0, los cuales se podrían beneficiar de un estilo similar a lo que vimos con Resident Evil 2 y 3. Sin embargo, también se podría decir que la compañía está abusando de esta práctica.

Vía: Dusk Golem.