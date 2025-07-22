    Capcom anuncia spinoff del remake de Resident Evil 2

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS22/07/2025 3:50 p. m.

    ress

    Una nueva versión de Resident Evil 2, diseñada especialmente para salas arcade, acaba de ser revelada bajo el nombre Resident Evil 2: Dead Shot. Esta entrega, creada en colaboración entre Capcom y Bandai Namco, transforma el clásico survival horror en una experiencia de disparos sobre rieles con pistolas de luz. Actualmente, un gabinete de prueba está instalado en el Namco Funscape de Romford, al noreste de Londres.

    La versión jugable divide la historia del juego original en cinco episodios. Por ahora, los dos primeros, el prólogo y uno titulado “Hunted",  ya están disponibles. IGN tuvo acceso anticipado a esta experiencia y mostró imágenes donde los jugadores, en modo cooperativo, recorren las calles de Raccoon City como Leon y Claire, enfrentándose a zombis y otras amenazas mientras se dirigen a la comisaría.

    Aquí su tráiler:

    El estilo visual está claramente inspirado en el remake de Resident Evil 2 lanzado en 2019, y utiliza una presentación intensa y dinámica con efectos especiales como manos zombificadas que “arrastran” al jugador hacia el inicio de cada episodio. En cuanto a la mecánica, el título sigue el formato tradicional de las recreativas de disparos, permitiendo recarga automática o manual con el clásico movimiento fuera de pantalla.

    Por ahora, no se ha confirmado cuánto tiempo estará disponible el gabinete en Funscape ni si llegará a otras regiones. Sin embargo, los fans del terror y de Resident Evil ya están acudiendo al lugar para probar esta experiencia arcade que mezcla nostalgia, acción y una nueva forma de revivir la historia de Raccoon City.

    Sin duda, recuerda a Umbrella Chronicles y Darkside Chronicles de Wii.

    Vía: IGN

    Pleca-Amazon-OK

    Nota del autor: La verdad se ve muy bueno este arcade. Ojalá que la máquina llegue a esta parte del mundo, o que hagan una versión de consolas.

    Etiquetas: , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    Gex Trilogy desaparece de la eShop del Nintendo Switch 2
    Gex Trilogy desaparece de la eShop del Nintendo Switch 2
    Políticas de Privacidad Información Legal Declaración de AccesibilidadPublicidad Contacto Directorio
    AtomixTwitterFacebookAtomix
    Prowell Media