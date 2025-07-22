Capcom anuncia spinoff del remake de Resident Evil 2

Una nueva versión de Resident Evil 2, diseñada especialmente para salas arcade, acaba de ser revelada bajo el nombre Resident Evil 2: Dead Shot. Esta entrega, creada en colaboración entre Capcom y Bandai Namco, transforma el clásico survival horror en una experiencia de disparos sobre rieles con pistolas de luz. Actualmente, un gabinete de prueba está instalado en el Namco Funscape de Romford, al noreste de Londres.

La versión jugable divide la historia del juego original en cinco episodios. Por ahora, los dos primeros, el prólogo y uno titulado “Hunted", ya están disponibles. IGN tuvo acceso anticipado a esta experiencia y mostró imágenes donde los jugadores, en modo cooperativo, recorren las calles de Raccoon City como Leon y Claire, enfrentándose a zombis y otras amenazas mientras se dirigen a la comisaría.

Aquí su tráiler:

El estilo visual está claramente inspirado en el remake de Resident Evil 2 lanzado en 2019, y utiliza una presentación intensa y dinámica con efectos especiales como manos zombificadas que “arrastran” al jugador hacia el inicio de cada episodio. En cuanto a la mecánica, el título sigue el formato tradicional de las recreativas de disparos, permitiendo recarga automática o manual con el clásico movimiento fuera de pantalla.

Por ahora, no se ha confirmado cuánto tiempo estará disponible el gabinete en Funscape ni si llegará a otras regiones. Sin embargo, los fans del terror y de Resident Evil ya están acudiendo al lugar para probar esta experiencia arcade que mezcla nostalgia, acción y una nueva forma de revivir la historia de Raccoon City.

Sin duda, recuerda a Umbrella Chronicles y Darkside Chronicles de Wii.

Vía: IGN

Nota del autor: La verdad se ve muy bueno este arcade. Ojalá que la máquina llegue a esta parte del mundo, o que hagan una versión de consolas.