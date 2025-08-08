Éstos son los juegos de horror más esperados del 2025 y 2026

Los juegos de horror son algunas de las experiencias más aclamadas en esta industria. De esta forma, múltiples estudios, tanto AAA como independientes, tienen una serie de propuestas interesantes que todos los fans de estos títulos no se pueden dar el lujo de ignorar en lo que resto del 2025, como Cronos: The New Dawn y Silent Hill f, aunque el 2026 también tiene un par de sustos planeados para nosotros.

Aunque aún no es Halloween, múltiples juegos de terror ya están disponibles, y otras llegarán a partir de este mes. De esta forma, te presentamos a los títulos de terror más esperados del 2025 y 2026. Claro, esta lista seguramente crecerá conforme más estudios anuncien proyectos similares, pero por el momento estas son las experiencias imperdibles que necesitas tener en tu radar.

Killing Floor 3

Fecha de lanzamiento: 24 de julio de 2025

Desarrollador: Tripwire Interactive

Distribuidor: Tripwire Interactive

Dying Light: The Beast

Fecha de lanzamiento: 21 de agosto de 2025

Desarrollador: Techland

Distribuidor: Techland

Cronos: The New Dawn

Fecha de lanzamiento: 2025

Desarrollador: Bloober Team

Distribuidor: Bloober Team

Silent Hill f

Fecha de lanzamiento: 25 de septiembre de 2025

Desarrollador: NeoBards Entertainment

Distribuidor: Konami Digital Entertainment

Little Nightmares 3

Fecha de lanzamiento: 10 de octubre de 2025

Desarrollador: SuperMassive Games

Distribuidor: Bandai Namco Games

Crisol: Theater of Idols

Fecha de lanzamiento: 2025

Desarrollador: Vermila Studios

Distribuidor: Blumhouse Games

Resident Evil Requiem

Fecha de lanzamiento: 27 de febrero de 2026

Desarrollador: Capcom

Distribuidor: Capcom

Reanimal

Fecha de lanzamiento: 2025

Desarrollador: Tarsier Studios

Distribuidor: THQ Nordic

End of Abyss

Fecha de lanzamiento: 2026

Desarrollador: Section 9

Distribuidor: Epic Games

Directive 8020

Fecha de lanzamiento: 2 de octubre de 2025

Desarrollador: SuperMassive Games

Distribuidor: SuperMassive Games

ILL

Fecha de lanzamiento: Pendiente de anuncio

Desarrollador: Team Clout/Mundfish

Distribuidor: Team Clout

Clive Barker’s Hellraiser: Revival

Fecha de lanzamiento: Pendiente de anuncio

Desarrollador: Saber Interactive

Distribuidor: Saber Interactive

Todas estas son experiencias que los fans de los juegos de horror tienen que experimentar. Títulos como Cronos: The New Dawn, Silent Hill f, y Resident Evil: Requiem son muy esperados por la comunidad, y son proyectos que están en la mente de casi todos los jugadores, ya sea que disfruten del terror o no. Sin embargo, también hay algunos, ILL y Crisol: Theater of Idols, los cuales no han recibido tanta atención como algunos esperarían.

Solo nos queda esperar al lanzamiento de estos títulos, los cuales prometen ofrecer los sustos y las emociones que todos los fans de este género adoran. En temas relacionados, Capcom anuncia spin-off del remake de Resident Evil 2. De igual forma, los fans no están muy contentos con el combate de Silent Hill f.

Nota del Autor:

No soy un gran fan del terror, pero Silent Hill f, Cronos: The New Dawn y Resident Evil: Requiem son juegos que no puedo esperar para jugar. Por más miedo que tenga, tengo que experimentar estos títulos. Soy una persona algo miedosa, pero hay que hacer algunos sacrificios ocasionalmente.

Vía: PlayStation