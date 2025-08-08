    Éstos son los juegos de horror más esperados del 2025 y 2026

    Por 0 COMENTARIOS08/08/2025 8:39 a. m.

    Los juegos de horror son algunas de las experiencias más aclamadas en esta industria. De esta forma, múltiples estudios, tanto AAA como independientes, tienen una serie de propuestas interesantes que todos los fans de estos títulos no se pueden dar el lujo de ignorar en lo que resto del 2025, como Cronos: The New Dawn y Silent Hill f, aunque el 2026 también tiene un par de sustos planeados para nosotros.

    Aunque aún no es Halloween, múltiples juegos de terror ya están disponibles, y otras llegarán a partir de este mes. De esta forma, te presentamos a los títulos de terror más esperados del 2025 y 2026. Claro, esta lista seguramente crecerá conforme más estudios anuncien proyectos similares, pero por el momento estas son las experiencias imperdibles que necesitas tener en tu radar.

    Killing Floor 3

    • Fecha de lanzamiento: 24 de julio de 2025
    • Desarrollador: Tripwire Interactive
    • Distribuidor: Tripwire Interactive

    Dying Light: The Beast

    • Fecha de lanzamiento: 21 de agosto de 2025
    • Desarrollador: Techland
    • Distribuidor: Techland

    Cronos: The New Dawn

    • Fecha de lanzamiento: 2025
    • Desarrollador: Bloober Team
    • Distribuidor: Bloober Team

    Silent Hill f

    • Fecha de lanzamiento: 25 de septiembre de 2025
    • Desarrollador: NeoBards Entertainment
    • Distribuidor: Konami Digital Entertainment

    Little Nightmares 3

    • Fecha de lanzamiento: 10 de octubre de 2025
    • Desarrollador: SuperMassive Games
    • Distribuidor: Bandai Namco Games

    Crisol: Theater of Idols

    • Fecha de lanzamiento: 2025
    • Desarrollador: Vermila Studios
    • Distribuidor: Blumhouse Games

    Resident Evil Requiem

    • Fecha de lanzamiento: 27 de febrero de 2026
    • Desarrollador: Capcom
    • Distribuidor: Capcom

    Reanimal

    • Fecha de lanzamiento: 2025
    • Desarrollador: Tarsier Studios
    • Distribuidor: THQ Nordic

    End of Abyss

    • Fecha de lanzamiento: 2026
    • Desarrollador: Section 9
    • Distribuidor: Epic Games

    Directive 8020

    • Fecha de lanzamiento: 2 de octubre de 2025
    • Desarrollador: SuperMassive Games
    • Distribuidor: SuperMassive Games

    ILL

    • Fecha de lanzamiento: Pendiente de anuncio
    • Desarrollador: Team Clout/Mundfish
    • Distribuidor: Team Clout 

    Clive Barker’s Hellraiser: Revival

    • Fecha de lanzamiento: Pendiente de anuncio
    • Desarrollador: Saber Interactive
    • Distribuidor: Saber Interactive

    Todas estas son experiencias que los fans de los juegos de horror tienen que experimentar. Títulos como Cronos: The New Dawn, Silent Hill f, y Resident Evil: Requiem son muy esperados por la comunidad, y son proyectos que están en la mente de casi todos los jugadores, ya sea que disfruten del terror o no. Sin embargo, también hay algunos, ILL y Crisol: Theater of Idols, los cuales no han recibido tanta atención como algunos esperarían.

    Solo nos queda esperar al lanzamiento de estos títulos, los cuales prometen ofrecer los sustos y las emociones que todos los fans de este género adoran. En temas relacionados, Capcom anuncia spin-off del remake de Resident Evil 2. De igual forma, los fans no están muy contentos con el combate de Silent Hill f.

    Nota del Autor:

    No soy un gran fan del terror, pero Silent Hill f, Cronos: The New Dawn y Resident Evil: Requiem son juegos que no puedo esperar para jugar. Por más miedo que tenga, tengo que experimentar estos títulos. Soy una persona algo miedosa, pero hay que hacer algunos sacrificios ocasionalmente.

    Vía: PlayStation

    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
