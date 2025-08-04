Fans no están contentos con el combate en Slent Hill f

El próximo 25 de septiembre por fin estará disponible Silent Hill f, la esperada nueva entrega en esta amada serie de horror. De esta forma, nuevo material surgió hace unos días por medio de un par de previos. Si bien este avance dejó a muchos entusiasmados por este título, el combate terminó por alarmar a la comunidad, quienes señalaron que la dirección que se está tomando podría no ser la correcta.

La semana pasada, IGN y otros medios compartieron un par de previos de Silent Hill f. Si bien sus opiniones fueron positivas, los fans expresaron varias dudas al darse a conocer que esta entrega contará con armas degradables, así como enfrentamientos contra jefes similares a los que vemos en los soulslike. Por si fuera poco, la forma en la que los enemigos reaccionan, o no reaccionan, a los golpes del jugador, ha dejado a más de una persona preocupada. Esto es lo que ha comentado la comunidad:

“El juego se ve increíble en general en cuanto a detalle y calidad. El trabajo de los desarrolladores es realmente impresionante. Dicho esto, me preocupa un poco cómo se está desarrollando el combate, en concreto, cómo reaccionan (o no) los enemigos al recibir golpes”.

“El combate me preocupa mucho. Aunque sea increíble, me preocupa que un juego de Silent Hill tenga un combate que evoque los contraataques de Sekiro. Ojalá hagan lo de Bloober y me demuestren que estoy equivocado. Como mínimo, espero que sea un buen juego de terror, aunque fracase como Silent Hill”.

¿Silent Hill f será un soulslike?

Desde hace tiempo, Konami y Neobards Entertainment, los desarrolladores, dejaron en claro que Silent Hill f no tendrá el mismo sistema de combate que vimos en el remake de Silent Hill 2, optando por una actualización sustancial que nos dé múltiples opciones al momento de pelear contra los enemigos que aquí encontramos. Si bien aún queda por ver el resultado final, todo indica a que el trabajo de Hidetaka Miyazaki ha influenciado esta entrega.

Te recordamos que Silent Hill f llegará al PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC el próximo 25 de septiembre. En temas relacionados, filtran el inicio de esta entrega. De igual forma, creador de Silent Hill presenta su nuevo juego.

Nota del Autor:

El hecho de que las armas sean degradables es algo que me llama mucho la atención, puesto que este sistema aumenta la tensión en un juego de horror, obligando al jugador a elegir mejor sus peleas. Aunque aún tengo dudas sobre el combate, lo que he visto me ha convencido, y no puedo esperar para disfrutar de esta entrega el próximo mes.

Vía: Eurogamer