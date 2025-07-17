Creador de Silent Hill presenta su nuevo juego

El año pasado llegó Slitterhead, el más reciente juego de Keiichi Toyama, creador de juegos como Silent Hill y Siren. Si bien muchos estaban emocionados por este título, el resultado final obtuvo una recepción mixta. Afortunadamente, este no fue el final del estudio, puesto que Toyama ha confirmado que ya está trabajando en su siguiente gran proyecto.

Gracias a una entrevista con Famitsu, Toyama ha confirmado que él y su equipo, Bokeh Game Studios, ya están trabajando en un nuevo juego. Lamentablemente, el desarrollo de este proyecto apenas está en la etapa inicial, por lo que aún no está listo para compartir detalles sobre esta entrega. Esto fue lo que comentó al respecto:

“No puedo revelar los detalles exactos, pero hemos empezado a trabajar en nuestro próximo título... Una vez más, tenemos que volcar todos nuestros esfuerzos como estudio y demostrar que estamos a la altura... Sin embargo, todavía estamos en la fase inicial, así que creo que podremos revelar más detalles [sobre el nuevo proyecto] en el futuro. En cuanto a cuánto tiempo podremos continuar, se vuelve un tema difícil, sobre todo teniendo en cuenta mi edad. Sin embargo, creo que, de ahora en adelante, también tengo que pasar la batuta a la siguiente generación. Como estudio, todavía estamos a medio camino de alcanzar nuestra meta”.

Aunque por el momento no tenemos una idea clara sobre lo que será el siguiente juego de Bokeh Game Studios, Toyama ha señalado que este nuevo título no será una secuela de Slitterhead. De esta forma, no se descarta la posibilidad de ver un juego alejado del género de horror, con ideas originales que, en esta ocasión, sean del agrado del público.

Si bien Slitterhead ha obtenido el título de juego de culto, las ventas no fueron tan altas como sus desarrolladores esperaban, por lo que es muy probable que su siguiente proyecto trate de ser más accesible para el público en general. En temas relacionados, filtran el inicio de Silent Hill f. De igual forma, los fans están preocupados por Return to Silent Hill.

Nota del Autor:

Slitterhead es uno de los juegos que no he tenido la oportunidad de jugar, pero estoy seguro de que el siguiente trabajo de Bokeh Game Studios seguramente nos ofrecerá una serie de ideas originales que, si bien tal vez no sean tan exitosas, aún valdrán la pena.

Vía: Eurogamer