Éstos fueron los anuncios importantes de la presentación de Xbox en TGS 2025

En la madrugada del día de hoy, Xbox llevó a cabo una presentación especial en el marco de Tokyo Game Show 2025. Si bien el anuncio más interesante fue la revelación de Forza Horizon 6, el evento también tuvo una serie de anuncios llamativos. De esta forma, te presentamos todo lo que se dio a conocer en esta conferencia.

Gungrave Gore: Blood Heat

Gungrave regresa en forma de un remake completo. Aunque Gungrave Gore llegó en el 2022, los desarrolladores tienen pensado ofrecer una experiencia que perfecciona sus sistemas para los estándares modernos.

007: First Light

Durante el evento se confirmó que Gemma Chan se une al elenco de 007: First Light. Si su nombre te suena conocido, es porque interpretó a Selina Tan en The Eternals, y aquí le dará vida a la jefa de Simulación Táctica del MI6.

Hitman: World of Assassination

IO Interactive también reveló que Bruce Lee será la nueva estrella invitada en la trilogía de Hitman: World of Assassination, pero no será fácil asesinar a este legendario maestro de artes marciales.

Monster Hunter Stories 1 y 2 llegarán a Xbox

Además de un nuevo tráiler de la historia de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, Capcom también confirmó que Monster Hunter Stories y Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin llegarán a Xbox Series X|S el 14 de noviembre.

Project Evilbane

Una de las grandes sorpresas del evento fue Project Evilbane, un nuevo juego de fantasía con un combate estilo hack-and-slash, el cual promete ser una aventura visualmente impresionante dentro del género. Este título llegará a Xbox Series X|S y PC en la segunda mitad de 2026.

Dificultades en Ninja Gaiden 4

Team Ninja y Platinum Games confirmaron que Ninja Gaiden 4 tendrá varios modos de dificultad. El Modo Héroe le da mucha más intensidad al combate con varias opciones de juego automáticas, y en el extremo opuesto del desafío, el Modo Maestro Ninja pondrá a prueba tu habilidad con el control. El juego se lanza para PC y consolas el 21 de octubre.

Microsoft Flight Simulator

Una nueva actualización de Microsoft Flight Simulator añadirá varios lugares pintorescos de Japón al juego. La Actualización Mundial 20 añadirá 23 zonas de interés en Kioto, Osaka, Sapporo y Tokio.

Forza Horizon 6

Como ya se había rumoreado, Xbox presentó Gran Turismo 6, el cual estará disponible primero en Xbox Series X|S y PC en algún punto del 2026. Este título nos dará la oportunidad de correr por las calles de Tokio y explorar el ambiente rural de Japón.

Romancing Saga 2: Revenge of the Seven

Romancing Saga 2: Revenge of the Seven ya está disponible para Xbox Series X|S y PC. El nuevo tráiler mostró sistemas conocidos de la franquicia Saga, como Destellos y Formaciones, así como las mecánicas de juego Ataque Sorpresa y Ataque Unido.

Call of Duty: Black Ops 7

Call of Duty: Black Ops 7 contará con varios mapas multijugador ambientados en Japón, y uno de ellos se mostró durante el evento de hoy. El primero de estos es Tokio en 2025, el cual nos presenta una cafetería de gatos, un karaoke y un tren accidentado. El otro mapa, Den, se ambienta en la campiña a las afueras de Tokio y cuenta con un antiguo castillo japonés.

Age of Mythology: Heavenly Spear

Antes de su lanzamiento la próxima semana, Xbox lanzó un nuevo tráiler de la próxima expansión de Age of Mythology: Retold, Heavenly Spear. Esta expansión añade 12 misiones completamente nuevas y cuenta la historia de Yasuko, la hija de un granjero a quien se le confía una lanza mágica.

Sin duda alguna, esta fue una presentación bastante interesante, pero no tan llamativa como a muchos les hubiera gustado. Más allá de Forza Horizon 6, la mayoría de los anuncios nos presentaron vistazos a proyectos que sabemos que están en camino. En temas relacionados, puedes conocer más sobre Forza Horizon 6 aquí. De igual forma, este es nuestro resumen del pasado State of Play.

Vía: Xbox