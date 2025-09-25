    Éstos fueron los anuncios importantes de la presentación de Xbox en TGS 2025

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS25/09/2025 11:14 a. m.

    En la madrugada del día de hoy, Xbox llevó a cabo una presentación especial en el marco de Tokyo Game Show 2025. Si bien el anuncio más interesante fue la revelación de Forza Horizon 6, el evento también tuvo una serie de anuncios llamativos. De esta forma, te presentamos todo lo que se dio a conocer en esta conferencia.

    Gungrave Gore: Blood Heat

    Gungrave regresa en forma de un remake completo. Aunque Gungrave Gore llegó en el 2022, los desarrolladores tienen pensado ofrecer una experiencia que perfecciona sus sistemas para los estándares modernos. 

    007: First Light

    Durante el evento se confirmó que Gemma Chan se une al elenco de 007: First Light. Si su nombre te suena conocido, es porque interpretó a Selina Tan en The Eternals, y aquí le dará vida a la jefa de Simulación Táctica del MI6.

    Hitman: World of Assassination

    IO Interactive también reveló que Bruce Lee será la nueva estrella invitada en la trilogía de Hitman: World of Assassination, pero no será fácil asesinar a este legendario maestro de artes marciales.

    Monster Hunter Stories 1 y 2 llegarán a Xbox

    Además de un nuevo tráiler de la historia de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, Capcom también confirmó que Monster Hunter Stories y Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin llegarán a Xbox Series X|S el 14 de noviembre.

    Project Evilbane

    Una de las grandes sorpresas del evento fue Project Evilbane, un nuevo juego de fantasía con un combate estilo hack-and-slash, el cual promete ser una aventura visualmente impresionante dentro del género. Este título llegará a Xbox Series X|S y PC en la segunda mitad de 2026.

    Dificultades en Ninja Gaiden 4

    Team Ninja y Platinum Games confirmaron que Ninja Gaiden 4 tendrá varios modos de dificultad. El Modo Héroe le da mucha más intensidad al combate con varias opciones de juego automáticas, y en el extremo opuesto del desafío, el Modo Maestro Ninja pondrá a prueba tu habilidad con el control. El juego se lanza para PC y consolas el 21 de octubre.

    Microsoft Flight Simulator

    Una nueva actualización de Microsoft Flight Simulator añadirá varios lugares pintorescos de Japón al juego. La Actualización Mundial 20 añadirá 23 zonas de interés en Kioto, Osaka, Sapporo y Tokio.

    Forza Horizon 6

    Como ya se había rumoreado, Xbox presentó Gran Turismo 6, el cual estará disponible primero en Xbox Series X|S y PC en algún punto del 2026. Este título nos dará la oportunidad de correr por las calles de Tokio y explorar el ambiente rural de Japón. 

    Romancing Saga 2: Revenge of the Seven

    Romancing Saga 2: Revenge of the Seven ya está disponible para Xbox Series X|S y PC. El nuevo tráiler mostró sistemas conocidos de la franquicia Saga, como Destellos y Formaciones, así como las mecánicas de juego Ataque Sorpresa y Ataque Unido.

    Call of Duty: Black Ops 7

    Call of Duty: Black Ops 7 contará con varios mapas multijugador ambientados en Japón, y uno de ellos se mostró durante el evento de hoy. El primero de estos es Tokio en 2025, el cual nos presenta una cafetería de gatos, un karaoke y un tren accidentado. El otro mapa, Den, se ambienta en la campiña a las afueras de Tokio y cuenta con un antiguo castillo japonés.

    Age of Mythology: Heavenly Spear

    Antes de su lanzamiento la próxima semana, Xbox lanzó un nuevo tráiler de la próxima expansión de Age of Mythology: Retold, Heavenly Spear. Esta expansión añade 12 misiones completamente nuevas y cuenta la historia de Yasuko, la hija de un granjero a quien se le confía una lanza mágica.

    Sin duda alguna, esta fue una presentación bastante interesante, pero no tan llamativa como a muchos les hubiera gustado. Más allá de Forza Horizon 6, la mayoría de los anuncios nos presentaron vistazos a proyectos que sabemos que están en camino. En temas relacionados, puedes conocer más sobre Forza Horizon 6 aquí. De igual forma, este es nuestro resumen del pasado State of Play.

    Imagen

    Vía: Xbox 

    Etiquetas: , , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    GDC 2011: Se revelan los primeros detalles del multiplayer de Resistance 3
    GDC 2011: Se revelan los primeros detalles del multiplayer de Resistance 3
    Suscriptores de Playstation Plus podrán jugar Mortal Kombat la próxima semana
    Suscriptores de Playstation Plus podrán jugar Mortal Kombat la próxima semana
    Blizzard cumple 20 años de existencia y tiene un mensaje para sus fanáticos
    Blizzard cumple 20 años de existencia y tiene un mensaje para sus fanáticos
    Se confirma el juego de Battle: Los Angeles
    Se confirma el juego de Battle: Los Angeles
    Primer vistazo a Scorpion en Mortal Kombat Rebirth
    Primer vistazo a Scorpion en Mortal Kombat Rebirth
    Casi todos los juegos de DSiWare estarán disponibles en el lanzamiento de la eShop del 3DS
    Casi todos los juegos de DSiWare estarán disponibles en el lanzamiento de la eShop del 3DS
    GDC 2011: Nuevo trailer de Battlefield 3
    GDC 2011: Nuevo trailer de Battlefield 3
    Nuevos datos revelados de Mortal Kombat
    Nuevos datos revelados de Mortal Kombat
    Nuevos detalles de Prototype 2
    Nuevos detalles de Prototype 2
    Primer trailer oficial con gameplay de Alice: Madness Returns
    Primer trailer oficial con gameplay de Alice: Madness Returns
    App de la semana: SKWER
    App de la semana: SKWER
    Kaz Hirai asciende de puesto
    Kaz Hirai asciende de puesto
    Nuevo trailer de The Secret World
    Nuevo trailer de The Secret World
    Nuevos detalles de la película Silent Hill: Revelation 3D
    Nuevos detalles de la película Silent Hill: Revelation 3D
    La Controversia favorece a los videojuegos, opina EA
    La Controversia favorece a los videojuegos, opina EA
    Nuevos Mixes para DJ Hero 2
    Nuevos Mixes para DJ Hero 2
    Rumor: Nuevo DLC de Fallout: New Vegas llegará la próxima semana
    Rumor: Nuevo DLC de Fallout: New Vegas llegará la próxima semana
    Parasite Eve llegará mañana a la PlayStation Network
    Parasite Eve llegará mañana a la PlayStation Network
    El DLC de Castlevania: Lords of Shadow ya tiene fecha de salida, nuevo trailer
    El DLC de Castlevania: Lords of Shadow ya tiene fecha de salida, nuevo trailer
    Batman: Arkham City ya tiene fecha de salida
    Batman: Arkham City ya tiene fecha de salida
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo