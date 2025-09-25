Xbox confirma Forza Horizon 6 en Japón

Como parte de los eventos de Tokyo Game Show 2025, Xbox llevó a cabo una presentación especial en donde llevó a cabo un par de anuncios muy interesantes. La gran estrella de esta presentación fue, como ya se había rumoreado, la revelación de Forza Horizon 6, el cual nos llevará a recorrer las calles y carreteras de Japón, y llegará a nuestras manos el próximo año.

Por medio de un pequeño avance, Xbox confirmó que Forza Horizon 6 llegará primero a Xbox Series X|S y PC en algún punto del 2026. Aunque no lo mencionaron, su mensaje indica que una versión para PlayStation 5 estaría disponible en una fecha posterior. Esto fue lo que comentó Don Arceta, director de arte de esta entrega:

“Si bien no anunciamos demasiados detalles por ahora, nos entusiasma mostrar a los fans la verdadera belleza que Japón ofrece, tanto en entornos naturales como urbanos.



Desde las luces de neón y los imponentes edificios de la ciudad de Tokio, uno de nuestros entornos más detallados y complejos hasta la fecha, hasta la serenidad y la belleza natural de las zonas rurales y montañosas de Japón, creemos que los jugadores quedarán maravillados con el mundo abierto que hemos creado.



Y aunque no intentamos recrear Japón y sus entornos exactamente iguales, nuestro objetivo siempre ha sido capturar la esencia cultural única del país y presentarla de la forma más original posible”.

Forza Horizon llega a Japón

La serie de Forza Horizon se ha caracterizado por llevar a los jugadores a bellas recreaciones de México, Inglaterra, Australia y más lugares. Ahora, Japón se suma a este grupo, en donde los desarrolladores nos darán la oportunidad de correr por las calles de Tokio y explorar el espacio rural fuera de la urbe nipona.

Lamentablemente, por el momento no hay una fecha de lanzamiento exacta para el juego, más allá de una ventana del 2026. Junto a esto, todo indica a que Forza Horizon 6 solo estará disponible en Xbox Series X|S y PC durante su lanzamiento, aunque considerando la estrategia de la compañía en los últimos años, es muy probable que eventualmente llegue a PlayStation 5. En temas relacionados, puedes conocer más sobre esta entrega aquí. De igual forma, CEO de Microsoft habla sobre los recientes despidos de la compañía.

Nota del Autor:

Considerando que Forza Horizon 5 fue un fantástico juego, será muy interesante ver cómo es que esta nueva entrega funciona. La idea de recorrer las calles de Tokio y después pasar a la carrera con espacios rurales es algo que suena muy atractivo. No puedo esperar para ver gameplay que nos demuestre cómo es que todo funcionará.

Vía: Xbox