Ya se habría filtrado la existencia de Forza Horizon 6

    Siempre hay descuidos en la industria

    En estos momentos Microsoft no está en su mejor momento, puesto que si bien siguen sacando juegos, ninguno de ellos es tan llamativo como para cambiar las tornas en la venta de consolas, teniendo como consecuencia lanzamientos en otras plataformas como PS5 y Switch. Teniendo eso en mente, los fans mencionan que hace falta el regreso de la saga de carreras más importante, Forza Horizon, y podría no estar tan lejos, ya que salió nueva información.

    Una publicación en redes sociales habría revelado antes de tiempo la existencia de Forza Horizon 6. La empresa australiana de importación de autos Cult & Classic compartió en Instagram una imagen en la que mencionaba directamente al nuevo título de Playground Games, para luego borrar el contenido poco después.

    Aunque no hubo confirmación oficial por parte de Xbox ni de los desarrolladores, la publicación encendió la especulación en la comunidad. El detalle más llamativo es que la mención se vinculaba a vehículos de origen japonés, lo que refuerza los rumores de que el próximo juego estaría ambientado en Japón, un destino largamente pedido por los fans.

    Ahora falta la confirmación de Xbox

    Forza Horizon se caracteriza por recrear mapas abiertos basados en distintas regiones del mundo, desde México en su quinta entrega hasta Gran Bretaña, Australia o Colorado en títulos anteriores. Llevar la experiencia a Japón representaría no solo un nuevo escenario visual, sino también un entorno ideal para la cultura del automóvil y el drifting.

    Hasta el momento, la supuesta filtración de Cult & Classic permanece sin aclaraciones oficiales, pero ha bastado para alimentar la expectativa sobre la próxima entrega de la saga. Si se confirma, Forza Horizon 6 podría ser uno de los lanzamientos más esperados de la nueva generación de Xbox. Es decir, no va a llegar a Series X/S.

    Vía: Reddit

    Nota del autor:  A pesar de todo esto, yo creo que no veremos su lanzamiento pronto, todavía hay juegos pendientes.

