Predicciones para el siguiente Nintendo Direct

El día de mañana, 31 de julio, se llevará a cabo un nuevo Nintendo Direct, cumpliendo así la promesa que múltiples rumores realizaron a lo largo del último mes. Sin embargo, esta no será una presentación cualquiera, puesto que el enfoque estará en los títulos third party, algo que ha llevado las especulaciones del público a todos lados. De esta forma, te decimos qué podemos esperar del evento que sucederá en menos de 24 horas.

Hora y duración del Nintendo Direct Partner Showcase

El Nintendo Direct Partner Showcase se llevará a cabo a las 6:00 AM (hora del Pacífico), o 7:00 AM (hora de la Ciudad de México). El evento tendrá una duración de solo 25 minutos, en donde tendremos más información sobre los títulos third party que llegarán al Switch y Switch 2 en un futuro, con un gran énfasis en la nueva consola de la Gran N.

¿Qué podemos esperar del Nintendo Direct?

Aunque los anuncios son un misterio, y es probable que veamos más de una sorpresa, las predicciones de los fans han señalado a un par de títulos como los predilectos para este evento. Aquí encontramos experiencias que ya están disponibles en otras plataformas, así como un par de novedades que, si bien no serán exclusivas del Switch 2, sí serían reveladas en esta presentación:

Assassin's Creed Mirage/Shadows

Baldur’s Gate 3

Bloodborne

Call of Duty

Clair Obscur: Expedition 33

Digimon Story Time Stranger

Dragon Ball: Sparking! Zero

Elden Ring: Tarnished Edition (Switch 2)

Final Fantasy IX Remake

Final Fantasy VII Remake Intergrade (Switch 2)

Forza Horizon

Hades II (Switch 2)

Hollow Knight: Silksong

Hi-Fi Rush

Marvel Cosmic Invasion (Switch 2)

Marvel’s Midnight Suns

Metaphor: ReFantazio

Persona 3 Reload

Professor Layton and The New World of Steam

Rare Replay

Red Dead Redemption 2

Resident Evil 2 Remake

Resident Evil 3 Remake

Resident Evil 4 Remake

Sea of Thieves

Tales of Remaster

The Witness

UFO 50

Vanquish

Estos son solo los deseos de los fans, y no una lista con los juegos confirmados para el Nintendo Direct Partner Showcase. Sin embargo, aquí hay varios títulos que probablemente sí formen parte del evento de mañana, como Assassin’s Creed Mirage, Baldur’s Gate 3, Persona 3 Reload y más.

Algunos de estos, como Persona 3 Reload y Marvel’s Midnight Suns, son experiencias que muchos esperaban ver en el primer Switch, pero parece que formarían parte de la librería del Switch 2. Otros, como Elden Ring: Tarnished Edition, Hades II, Hollow Knight: Silksong y Final Fantasy VII Remake Intergrade, ya están anunciados, y es probable que en este evento tengamos más detalles sobre sus fechas de lanzamiento.

Como siempre, los deseos de los fans no faltan, y nombres como Bloodborne, el remake de Final Fantasy IX Dragon Ball: Sparking! Zero y los remakes de Resident Evil dejan en claro qué es lo que desean ver los usuarios del Switch 2. Por su parte, no se descartan sorpresas que logren convencer a más de una persona de conseguir la nueva consola de Nintendo.

Sin embargo, con tan solo 25 minutos, no todos los deseos de los fans se harán realidad. Solo nos queda esperar para ver qué sucederá en el Nintendo Direct de mañana a las 7:00 AM (hora de la Ciudad de México). En temas relacionados, puedes conocer más sobre esta presentación aquí. De igual forma, ¿más juegos de PlayStation llegarán a consolas de Nintendo?

Nota del Autor:

Lo único que espera del Direct de mañana es un nuevo Octopath Traveler. Sé que suena loco, pero una tercera entrega por parte de Square Enix estaría increíble, o al menos algo nuevo por parte de Team Asano. Más allá de esto, seguramente veremos un par de sorpresas y varios anuncios ya esperados.

Vía: Atomix