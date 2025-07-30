    ¡Es oficial! Tendremos Nintendo Direct

    30/07/2025 7:23 a. m.

    Luego de una buena cantidad de rumores, filtraciones y demás, finalmente se ha hecho oficial que tendremos nuevo Nintendo Direct, mismo que estará centrado en lo que desarrolladores terceros están preparando para la consola, por lo que no esperes que los títulos first party de la marca.

    A través de sus redes sociales y otras vías, los padres de Mario anunciaron que muy pronto nos estarán dando mucha más información sobre el futuro próximo de Switch 2. Entérate de la hora, día y exactamente dónde podrás ver todas las novedades.

    ¿Cuando va a suceder el evento?

    El próximo Nintendo Direct Partner Showcase se estará llevando a cabo mañana mismo, jueves 31 de julio en punto de las 6:00 AM tiempo del pacífico o 7:00 AM de la Ciudad de México.

    Además, se nos revela que la transmisión tendrá una duración de alrededor de 25 minutos en los que conoceremos más sobre lo que los aliados más cercanos de Nintendo tienen planeado y que por supuesto, genera mucho hype a su alrededor. 

    “Acompáñanos en el #NintendoDirect Partner Showcase mañana, 31 de julio, a las 7 a.m. (hora de Ciudad de México). ¡Sintoniza para conocer alrededor de 25 minutos de información sobre próximos juegos de #NintendoSwitch2 y #NintendoSwitch de nuestros socios de desarrollo!”, publicó en redes sociales Nintendo.

    Para poder seguir toda la acción que tendremos dentro de unas horas, simplemente basta con que vayas al canal oficial en Youtube de Nintendo o simplemente entres a nuestro sitio principal.

    Por supuesto, te tendremos el resumen de las noticias más importantes que se puedan dar, así como cualquier otro detalle que se vaya a revelar.

    Horas para Latam:

    Buenos Aires, Argentina: 10:00 a.m.

    Santiago, Chile: 9:00 a.m.

    Bogotá, Colombia: 8:00 a.m.

    Lima, Perú: 8:00 a.m.

    Nota del autor: Sobra decir lo muy emocionados que estamos por el anuncio. Sí ya hacía falta tener comunicación por parte de la marca, más ahora que ya tenemos casi dos meses con su nueva consola.

    Ahora solo nos quedar esperar para ver qué se traen entre manos los third party. Estamos seguros no van a decepcionar. Esperamos a que nos cuentes qué es lo que opinas al respecto y sobre todo, lo que predices que pueda pasar.


