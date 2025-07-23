Review – Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV

PLATAFORMA
SWITCH 2,
PLATAFORMA RESEÑADA
SWITCH 2,
DESARROLLADOR
Nintendo
PUBLISHER
Nintendo Cube
FECHA DE SALIDA
24/07/2025
De regreso a la mejor fiesta
Como serie, Mario Party pasó por momentos verdaderamente oscuros a lo largo de su historia. A pesar de que en efecto, sus ventas siempre han sido excelentes, lo vivido en la era de Wii y Wii U a nivel artístico, fue algo digno de críticas y de que Nintendo se replanteara por completo en manos de quién debía estar. Tras haber creado todo el concepto, Hudson dijo adiós y dio paso a ND Cube, quienes no tardaron en generar duda tras el bodrio que fue Mario Party 10; no obstante, el estudio supo corregir el camino y luego del éxito en todo sentido de Super Mario Party y Mario Party Superstars ya en el Switch, nos maravilló hace unos meses con el que para muchos, es la mejor entrega de toda la enorme franquicia. Super Mario Party Jamboree es una cascada de creatividad y buenas ideas que constantemente nos recuerda por qué amamos tanto este tipo de videojuegos. Ahora, no solo llega con versión mejorada para Switch 2, sino con contenido extra que indudablemente vale la pena checar.
Nintendo se encuentra en una posición de auténtico privilegio que claro, le da un gran margen de maniobra para hacer diferentes experimentos, sobre todo ahora que se encuentra estrenando plataforma. Estas semanas son cruciales para lo que será el futuro de Switch 2 y uno de los principales objetivos, es el de demostrar que la constancia de estrenos será muy similar a lo que vimos en su antecesor. Para lograr lo anterior, se han tomado medidas como la de actualizar títulos ya lanzados, muchos de ellos de forma completamente gratuita, pero con otros, se quiere ir un poco más allá, agregando contenido completamente nuevo que saque jugo de las capacidades de la nueva consola. Ese es justo el caso de Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV, el cual, trae de regreso a uno de los mejores juegos del año pasado con añadidos bastante importantes pero que claro, levantan la duda sobre si valen o no la pena, mismas que por supuesto, intentaremos responder a continuación.
Mouse, cámara… ¡acción!
No te culpamos. Todo este asunto de las mejoras de juegos de Switch 1 en Switch 2 ha sido bastante confuso. Sobre todo para el usuario casual, puede ser verdaderamente complicado saber qué títulos de la pasada consola de Nintendo recibieron mejoras gratuitas y qué otros tienen contenido por el que tenemos que pagar. Si a esto le sumamos el tema de lo que te incluye la suscripción a Nintendo Switch Online, tenemos un verdadero desorden con el que claramente, la marca no ha sabido lidiar del todo por lo que lo único que nos queda es ir caso por caso. De entrada, te podemos decir que Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV es de los que entra en el nivel más alto, pues hay que pagar por lo que estás recibiendo.
Resolvamos primero el asunto más importante. ¿Cómo se puede acceder a Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV? Podríamos decir que hay dos caminos principalmente. El primero de ellos es para quienes ya tienen una copia de Super Mario Party Jamboree. En este caso, basta con pagar $500 pesos para acceder tanto a la versión de Switch 2 del título en cuestión, tanto a su contenido extra conocido como Jamboree TV y que por supuesto, te vamos a describir un poco más adelante. La segunda opción es comprar todo desde cero, lo cual, asciende a un precio bastante elevado de $1849 pesos mexicanos en la eShop. Y no, no es posible acceder al contenido extra en un Switch original, forzosamente necesitas de la nueva consola debido a lo que en realidad es todo lo nuevo, además de que tampoco está por medio de una suscripción de Nintendo Switch Online.
Aclarado lo anterior, te cuento que Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV es el mismo juego que vimos a finales del año pasado, solo que en su versión de Switch 2, eso con mejoras a niveles de resolución tanto en modo de TV, como en portátil. Por lo que en realidad estamos pagando, es por lo que podríamos considerar una expansión, la cual, incluye 20 mini juegos completamente nuevos que echan mano de cosas como el mouse, cámara y micrófono del Switch 2, y que vienen a complementar los ya de por sí sensacionales 78 mini juegos del título original, dando un total de casi 100. Además, tenemos nuevas reglas para el modo principal como Frenzy Rules que es a solo cinco turnos y con bonificaciones y daño al doble, o Tag Team que nos pone en equipos de dos contra dos, en donde se comparten monedas y estrellas. Ambas, muy buenas ideas en mi opinión.
Para rematar, se añade GameShare para que con una sola copia del juego, hasta tres amigos se puedan unir en diferentes consolas, incluido el Switch Original. Importante mencionar que esta modalidad se reduce solo al mapa de Mega Wiggler's Tree Party y solo se incluyen 30 mini juegos, mismos que evidentemente, no contemplan nada de lo nuevo que viene con Jamboree TV. ¿Eso es todo? Sí, podríamos decir que eso es todo lo que incluye esta nueva versión de Super Mario Party Jamboree, lo cual, creo que no está mal, pero si me lo preguntan, me habría encantado tener algo como nuevos tableros para el modo principal.
Pero bueno, a todo esto. ¿Cómo funciona lo nuevo de Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV? Lo primero que hay que decir es que el contenido adicional cuenta con su propia sección dentro del menú principal del juego, es decir, no solo se integró a lo que ya había y listo. De hecho, podríamos decir que Jamboree TV es un modo por aparte totalmente nuevo que a su vez, cuenta con sus propias secciones. Esta modalidad emula a un programa de televisión en el que podremos concursar en cuatro retos diferentes. Bowser Live nos divide en dos equipos para competir en mini juegos que usan la cámara y el micrófono del Switch 2. En Carnival Coaster deberás de cooperar con tus amigos para superar el recorrido en una montaña rusa que hace las veces de shooter usando el modo mouse de los Joy-con, para posteriormente participar en mini juegos igualmente de mouse. Para rematar tenemos el modo principal de tablero con los nuevos mini juegos, así como un free play para que elijas lo que quieras.
La aportación de los nuevos mini juegos y el aprovechamiento del nuevo hardware de Switch 2 puede ser por momentos muy creativo y por otros, un tanto incómodo por definirlo de alguna manera. Verás, los mini juegos diseñados para aprovechar el modo mouse de los Joy-Con son sensacionales. Se sienten precisos, mientras que los de la cámara y sobre todo los de micrófono, no creo que hayan llegado a lo esperado. Por ejemplo, en los de mouse hay uno en el que debes de acomodar con bastante cuidado una fila de fichas de dominó para tirarlas y hacer una reacción en cadena exitosa. Ahí se puede apreciar de buena forma las capacidades de los nuevos controles de Nintendo. Del lado de la cámara primero batallé un poco en colocarla en el lugar correcto para que detectara bien mis movimientos, una vez que lo logré, la cosa funcionó correctamente y sobre todo, ese mini juego de apilar goombas usando tu cabeza, me pareció muy bueno. Los de micrófono sí te diría que funciona bien a veces, pero por otros se sienten fuera de lugar. Hay uno interesante en el que tienes que aplaudir con cierto ritmo, pero en los que hay que gritar como un tonto, prefiero saltarlos.
A mi parecer, el uso de las nuevas capacidades del Switch 2 en Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV son creativos y bastante mágicos por momentos, pero creo que no dejan de sentirse como un mero gimmick que no sé si vaya a terminar por explotar a lo largo de la vida de la consola. Por momentos me sentí de regreso en la era del Kinect y ese tipo de raros experimentos que nunca despegaron. Lo que quiero decir es que indudablemente se tienen buenas ideas, pero su aplicación y ejecución se sigue sintiendo como algo que solo aplica para experiencias casuales y sin mucha importancia. ¿Todo este contenido nuevo hace que el juego principal sea mejor? Es una pregunta bastante complicada considerando que ya teníamos una experiencia muy destacada que para muchos, representa el pináculo de la serie. Lo que te puedo decir es que por lo menos no resta a lo que ya se tenía y que tanto nos gustó hace unos meses.
A considerar
Revisar este tipo de juegos siempre es bastante complicado, pues por un lado está el producto principal del que ya se habló hace un tiempo y por el otro, está todo lo nuevo. Estoy casi seguro que desde que se determinó que Switch 2 tendría cosas como un modo mouse en sus controles, cámara y un micrófono, se tomó la determinación de usar a Super Mario Party Jamboree para dar una demostración de lo que se puede hacer con todo esto. Jamboree TV hace un buen trabajo con lo anterior, pero tampoco esperes que la vida te vaya a cambiar o que en realidad, el juego que ya se había entregado mejore sustancialmente. Además, es muy importante mencionar que para disfrutar de la experiencia completa, debes de tener ya sea la cámara oficial de Nintendo, o una compatible con la consola, asunto que evidentemente, representa un gasto más para algunos usuarios.
Sobra decir lo mucho que te recomendamos Super Mario Party Jamboree como lo pudiste checar en nuestra cobertura original. Estamos ante una maravillosa entrega de esta adorada serie, una que viene a refrescarla con ideas verdaderamente brillantes e innovadoras pero a la vez, muy consciente de lo que siempre ha hecho tan especial a esta franquicia. ¿Vale la pena pagar por lo que representa Jamboree TV? Si tienes con quien jugar, la respuesta sería un rotundo sí. Regresar a este título que tantas risas nos ha dado será un verdadero deleite. Si por el contrario, no sabes bien con quién podrías aprovechar todo lo nuevo, lo mejor será que sí lo pienses dos veces, pues su precio, como ya te lo contamos, no es bajo. Por supuesto que si en su momento no le diste la oportunidad en el Switch original, acá tienes un momento inmejorable para seguir nutriendo a tu Switch 2.