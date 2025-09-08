¿Qué tal está Star Wars: Outlaws en Switch 2?

Si bien todos sabemos que el Nintendo Switch 2 tendrá un espectacular soporte first party, muchos jugadores aún tienen dudas sobre la oferta third party. Aunque Cyberpunk 2077 hizo una buena primera impresión, la realidad es que no hemos visto más casos de este estilo, y no me refiero a la calidad, sino a la cantidad. Afortunadamente, esto será remediado en la segunda mitad del 2025. Títulos como Elden Ring y Final Fantasy VII Remake prometen un futuro positivo para la librería de esta consola. Ahora, uno de los juegos que causó mucha conmoción antes de su lanzamiento en esta plataforma fue Star Wars: Outlaws, ya que las coberturas previas pintaban un pésimo trabajo. Sin embargo, ¿el resultado final es tan malo como dicen?

Bueno, ya tuve la oportunidad de jugar Star Wars: Outlaws en Nintendo Switch 2 y, al igual que todos los que han disfrutado de esta experiencia en los últimos días, el trabajo de Ubisoft Massive me ha sorprendido bastante. Estamos frente a uno de los mejores ports para consola, y otro ejemplo de cómo es que el hardware de la Gran N tiene el poder suficiente para entregarnos experiencias contemporáneas, aunque con sus respectivos recortes visuales. De esta forma, a continuación puedes conocer por qué vale mucho la pena disfrutar de la aventura de Kay Vess en la plataforma híbrida.

Paquete completo

Antes que nada, hay que dejar en claro qué tipo de paquete nos ofrece Ubisoft en esta ocasión. Para los usuarios de Nintendo Switch 2, Star Wars: Outlaws no solo incluye la experiencia principal, sino dos expansiones y una serie de agregados cosméticos, convirtiendo a este paquete en la versión Gold. De esta forma, hay bastante contenido. Junto a esto, el título ya incluye todas las actualizaciones que recibió esta entrega en el último año, incluyendo las mejoras al sistema de sigilo. Estamos frente a una experiencia de entre 20 y 40 horas, dependiendo de qué tanto quieras adentrarte a este mundo.

Para aquellos que no tuvieron la oportunidad de jugar Star Wars: Outlaws en su momento, este es un juego de mundo abierto, en donde podemos explorar diferentes planetas. Lo más atractivo del título es su sistema de karma, en donde nuestras decisiones afectan la reputación de Kay Vess frente a diferentes organizaciones criminales, otorgando beneficios y creando problemas dependiendo de la situación en la que la protagonista se encuentre. Lo interesante, es que esto va a cambiar constantemente, y sí hay un peso tangible a las decisiones que tomamos.

Claro, no todo es perfecto. La historia toma algo de tiempo en sentir que ha encontrado su lugar. Junto a esto, el sistema de disparos en tercera persona es muy sencillo. Esto se debe, principalmente, a que más que un juego de acción, Star Wars: Outlaws está enfocado en el sigilo, y estas secciones tienen sus puntos positivos, como el hecho de que las misiones de infiltración son a gran escala y nos dan la oportunidad de recorrer lugares interesantes en este universo, aunque también tiene detalles negativos, como lo simples que llegan a ser sus elementos. Más allá de esto, el título también le da un énfasis a la exploración espacial y a las grandes ciudades, y si bien hay mucho por hacer, la variedad en las tareas no es tan alta como a muchos nos gustaría.

En general, Star Wars Outlaws, es una experiencia bastante entretenida. Tiene sus problemas, y no se compara con el fantástico Avatar: Frontiers of Pandora, pero sigue siendo una aventura que los fans de este universo no se pueden dar el lujo de ignorar, especialmente ahora que se puede llegar a cualquier lado con un rendimiento que ha sorprendido a más de una persona.

Una grata sorpresa

Star Wars: Outlaws en Nintendo Switch 2 corre a 30fps, y si bien hay un par de situaciones en donde este número cae, la realidad es que la experiencia mantiene esta cifra durante casi toda la aventura. Es un desempeño muy bien logrado, el cual también cuenta con un gran ritmo de cuadros. El trabajo que aquí se nos presenta está acompañado con, probablemente, el primer caso de Ray-tracing en la consola, algo que se utiliza principalmente en la iluminación. En lo que respecto a resolución, en dock la experiencia va entre 720p y 1440p, esto por medio del DLSS, mientras que en portátil encontramos 540p, pero con una salida de 1080p con DLSS.

Sin embargo, no todo es perfecto. Más allá de menores texturas y el pop-in, algo que parece inescapable, el juego tiene varios problemas con los artefactos, algo que se puede ver especialmente con el cabello de Kay Vess. Junto a esto, en mi experiencia me encontré con tres crasheos, los cuales no tenían una explicación constante, por lo que esto bien podría suceder al momento de explorar las diferentes ciudades o en un combate. Afortunadamente, no hay algo que arruine la experiencia. En general, la oferta que encontramos en Nintendo Switch 2 es similar a lo que el Xbox Series S y una PC con un rendimiento mediano ofrecen, lo cual es sorprendente.

La experiencia está muy bien lograda. Claro, la calidad de la imagen no se compara con el PS5, Xbox Series X y una PC con un rendimiento alto o mayor, pero esto no significa que Star Wars: Outlaws en Switch 2 sea un mal port, todo lo contrario. El trabajo de Ubisoft Massive aún es impresionante, solo que a un nivel diferente. Similar a Cyberpunk 2077, este trabajo deja en claro que la consola de Nintendo tiene el potencial de ofrecer experiencias muy bien logradas, tal vez no a 4K y 60fps, pero 1080p a 30fps muy estables sigue siendo algo muy atractivo, especialmente cuando todo está para llevar.

Más allá de los números, Star Wars: Outlaws es una experiencia que se siente muy bien en las manos. En dock, utilizar el Switch Pro Controller 2 y hacer uso de los botones GL y GR es algo me gustó mucho, ya que en lugar de constantemente presionar L3 y R3, ahora tenía una buena alternativa en la mano. En el caso de portátil, me agrada que el tamaño de la letra sea más grande, y explorar este universo desde la comodidad de un sillón o en el transporte, es algo que me resultó muy atractivo. El único detalle es que, al igual que otras experiencias, pueden esperar una duración aproximada de dos horas en la batería.

¿Más Ubisoft en Switch 2?

Considerando que muchas personas no tienen un PS5, Xbox Series X|S o una PC para jugar, pero sí tienen pensado comprar un Switch 2, casos como el de Star Wars: Outlaws son muy positivos. El resultado final, aunque no libre de problemas, nos ofrece una gran experiencia que le dará a un gran público la oportunidad de experimentar una aventura a gran escala que, pese a tener detalles que no son del agrado de todos, sigue siendo un viaje muy entretenido.

No puedo esperar para ver el trabajo que otras compañías tienen en puerta para nosotros. Final Fantasy VII Remake parece que también será un caso positivo, aunque aún queda por ver qué tal están los ports de Elden Ring y Borderlands 4. Afortunadamente, Ubisoft ha comenzado con el pie derecho la nueva generación de Nintendo, y ya quiero ver si Assassin’s Creed: Shadows se une a este grupo en un futuro.