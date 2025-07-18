Review – Patapon 1+2 Replay

Regreso inesperado de clásicos de PSP

Oficialmente ya no contamos con uno de los mejores estudios de PlayStation desde hace algunos años: Japan Studio, el cual, si bien hacía juegos buenos, estos nunca lograban impactar de manera comercial en comparación con la parte occidental de la marca. Y, aun sabiendo que su desaparición se hizo con el fin de salvar recursos, sigue doliendo el hecho de ya no ver producciones interesantes, además de Astro Bot. Con esto en mente, la atención de muchos fue captada cuando, en uno de los últimos directos de Nintendo, se presentó Patapon 1+2 Replay, el regreso de la franquicia compacta de estrategia de Sony que se creía abandonada. Y es que, para quien no lo sepa, la saga en cuestión, que cuenta con tres títulos, es de las más amadas por quienes no soltaban su PSP por ahí del año 2007. Aunque debo mencionar: lo impactante no fue realmente verlo de regreso, sino que ahora lo está haciendo en otras plataformas. Hablo tanto de Switch como de PC, demostrando así que PlayStation está dejando las exclusivas cada día más de lado. Pero, por supuesto, no iban a publicarlo ellos, y quien tomó el mando en esta ocasión es Bandai Namco.

Eso sí, algo que encuentro extraño es que no hayan tomado también al tercer juego para formar parte del paquete, aunque también hace sentido todo esto, pues, para quien no lo recuerde, en PS4 se lanzaron versiones remasterizadas, y fueron solo las primeras dos. Por lo que no extrañaría que las hayan tomado como referencia para hacer las mejoras. Como siempre, hemos sido considerados con una clave de reseña, la cual tiene como objetivo darles a conocer a ustedes si vale la pena realmente hacerse con este mini compilado. Vamos a explorar los elementos más importantes, incluyendo la jugabilidad, gráficos mejorados y, sobre todo, verificar si le han puesto extras que valgan la pena o si se vieron perezosos en este aspecto. Se tiene que tomar en cuenta que, en ningún momento, salió a relucir la palabra "remake" dentro de los avances promocionales del juego, así que tener un cambio gráfico es algo que no se va a tomar en cuenta. Después de todo, las versiones originales ya eran muy lindas en estilo visual, así que solo se necesitaban adaptar a la alta definición, lo cual será de agradecer por parte de los fans.

Con todo esto en mente, ¿Patapon 1+2 Replay logrará el impacto suficiente como para que Sony voltee a darle una oportunidad a la franquicia con juegos nuevos? ¿O tal vez no llame lo suficientemente la atención y se irá otra vez al baúl de los olvidados? Bueno, eso lo vamos a averiguar en la Atomix Review que con gusto preparamos para ustedes. Toma tus mejores armas y vete ajustando al ritmo, ya que nos vamos a dar un paseo hacia el maravilloso mundo en el que pequeñas criaturas deben luchar por su supervivencia, pero sin perder el estilo. Las aventuras por alcanzar la cima nos esperan.

Dioses y los básicos del gameplay

Antes de empezar a tocar el gameplay, hablemos ligeramente de la historia. Esta nos lleva a que, en Patapon 1+2 Replay, somos una especie de dioses que le daremos a unas pequeñas criaturas la capacidad de pelear, aumentando su moral. Y esto se va a lograr mediante el uso de unos tambores que les dictan lo que deben hacer durante sus travesías.

En el viaje deberán derrotar algunos seres extraordinarios para dar a conocer cuál es la mejor tribu de todas las existentes, y es que tienen otros rivales que llevan el nombre de Zigotons. Ellos buscan metas diferentes a las de nuestros protagonistas, por lo que serán el rival a vencer en mucha de la narrativa, especialmente su líder, el General Gong.

Como verán, la historia no es realmente la más relevante del mundo, pero hacen un esfuerzo por mostrarnos una tribu con sus métodos para adorar dioses y resolver conflictos. Además, al adentrarse en el lore de ambos juegos, hay ciertas cuestiones que se quedan en el aire y que seguramente muchos fanáticos querrán resolver con el tiempo.

Llegando ahora sí a la jugabilidad, el título entra dentro de la estrategia y ritmo a la vez, con escenarios que debemos recorrer con un pequeño ejército de estos seres con forma de ojos y patas diminutas. Aunque esta presunta inocencia no debe ser subestimada, ya que al hacerlos más fuertes se convierten en máquinas de aniquilación.

La manera en que vamos a comandar a nuestras tropas es utilizando los botones del control, ya que tenemos una acción para avanzar hacia el frente, otra para atacar, para retroceder y hasta para saltar. A eso se suman poderes adicionales, como el de hacer que llueva y así nuestros soldaditos no se quemen en los escenarios con temperaturas extremas.

También contamos con distintos tipos de Patapons, pero los más importantes se dividen en los que usan lanzas, escudos con hachas, los que tiran flechas y el que trae consigo la bandera para dirigir. Estos van colocados en líneas de defensa diferentes según su importancia, por lo que es necesario cuidarlos en todo momento, más en batallas de jefes.

Cuando estemos ejecutando los comandos, iremos acumulando combos hasta llegar a un momento que se denomina “Fever”, en el cual los Patapons se hacen más fuertes según sus habilidades. Aunque, si el jugador se sale del ritmo, perderá dicho momento de moral alta y, por ende, la posibilidad de vencer a los rivales más imponentes de cualquiera de las dos aventuras.

Vale la pena mencionar que, en el primer juego, es mucho más fácil perder el ritmo por la cuestión de los inputs en botones, y en el segundo el rango de falla es más benévolo. No está de más decir que perderemos la partida por tres razones: la primera es cuando todas las unidades mueran; la segunda, no cumplir con objetivos en concreto; y la tercera, si derrotan a nuestro Hatapon, es decir, el que trae la banderita.

Para reabastecernos, contaremos en ambos títulos con una base central donde podemos crear nuevas unidades, las cuales pueden mejorar si usamos una moneda que se llama Kachin, además de materiales que nos van soltando los enemigos. En el segundo título está mejor implementada la mecánica de ir mejorando a los personajes, ya que en el primero debemos eliminarlos primero para después crearlos.

Tenemos un máximo de seis unidades por tipo de Patapon, por lo que, si nos llenamos, no podemos elaborar más, a menos que los destruyan los rivales de manera permanente en la batalla o que los despidamos. Y para que sean aún más feroces, es posible equiparles mejores armas y armaduras para una resistencia de lo más óptima.

Algo que se debe aclarar es que no habrá avances en todo momento, pues, de vez en cuando, el jugador tiene que tomarse el tiempo para farmear dinero y los materiales ya mencionados para tener en su posesión unidades que valgan la pena. Y es que habrá retos muy exigentes que no solo le pedirán al jugador mantener la Fever activa todo el tiempo.

En general, ese es el gameplay de estos títulos, el cual en papel se oye simple, pero la ejecución es lo realmente complicado, ya que pueden llegar momentos donde sí o sí se confundan los comandos al memorizarlos. A eso se agrega tener el timing correcto para no salirse del tempo. Entonces, quienes sean músicos, en especial bateristas, no creo que tengan mucho problema al jugar.

Extras para hacerlos más disfrutables

A las mini colecciones de juegos nunca les hace falta algún tipo de extra y Patapon 1+2 Replay no es la excepción a la regla, aunque sí podría generar algo de decepción a quienes esperaban algo realmente relevante. Pues no contamos con galería de arte, sound test, niveles adicionales ni nada parecido; se trata de algo más simple.

Hablo de opciones de calidad de vida, las cuales ayudan a que la experiencia sea más disfrutable en su mayoría, empezando por la selección de dificultad en cualquiera de los dos títulos incluidos. Y es que, si bien no son imposibles de completar, al menos el primero tiene un margen de error que no perdona al jugador y lo castiga de manera muy severa.

Otro de los aspectos a tomar en cuenta es aumentar el rango del input que existe al activar los comandos; eso ayuda al jugador a adecuarse dentro de un beat determinado y que le sea más fácil identificar los momentos de presionar el botón. Los originales tenían reglas generales, por lo que tener la oportunidad de modificar los aspectos ayuda bastante.

De igual forma, tenemos a nuestra disposición el poder saltarse las escenas de inicio y final de los juegos, aunque algo que no me gustó fue el hecho de no poder saltarse los tutoriales después de haberlos visto al menos una vez. A eso se agrega que no existe alguna opción para reiniciar el nivel, lo cual es frustrante cuando queremos empezar de cero alguna de las etapas.

Más allá de esto, no hay mucho más que agregar a la lista, lo cual puede llegar a ser un poco decepcionante, pues al tratarse de una mini colección, se esperaban tal vez extras como galería de arte o un sound test para escuchar toda la banda sonora. Tampoco se agregan niveles extras para los juegos o nuevos Patapons para mandar a la batalla; se vieron muy conservadores con el port.

Con este tipo de trabajos también debemos considerar que no es obligatorio que se tomen el tiempo para añadir cosas que les faltaban a los originales. Después de todo, no prometieron un remake ni nada parecido. Creo que empresas como Digital Eclipse nos acostumbraron a trabajos de buena calidad, y si ya los demás no hacen lo mismo, podemos enojarnos sin alguna razón válida.

Gráficos y música que no se necesitan cambiar

Pasamos al apartado gráfico de Patapon 1+2 Replay, donde no hay mucho que resaltar al respecto. Son realmente los mismos que vimos en los lanzamientos originales de PSP, y que ya eran muy bellos para su tiempo. Ese estilo minimalista que manejó Japan Studio en la portátil es digno de admirar, dando a entender que no necesitaban de realismo para resaltar.

Aquí se respetan esos mismos diseños y estilo de arte tan original de la franquicia, pero teniendo un extra que le ayuda: la adaptación a la parte HD, con 1080p en dock para Switch y 720p para portátil. No está de más decir que, si bien puedes probarlo en Switch 2 también gracias a la retrocompatibilidad, no hay una versión nativa de la consola nueva de Nintendo.

En cuanto al rendimiento, tenemos 60 cuadros por segundo estables en cualquiera de todas las versiones. Aunque tal vez a algunos no les parezca tan importante, se agradece contar con la mejora. Y es que tanto los originales como los remasters de PS4 corrían a 30 fps, lo cual en su momento enfadó a quienes lo compraron con total entusiasmo en la consola grande.

Pasando a la música, están disponibles los mismos tracks a lo largo de los niveles, solo que con ligeros toques para tener más calidad al momento de escuchar el beat desde las bocinas o audífonos. La banda sonora es el elemento más importante del juego, por lo que tener intacto todo no supondrá un problema para quienes se consideran fanáticos de la franquicia.

Es hora de moverse al beat

En conclusión, Patapon 1+2 Replay es una manera decente de llevar los clásicos de PSP a otras plataformas que no sean de Sony, lo cual marca la pauta para que otros videojuegos ahora bajo la publicación de Bandai Namco se hagan presentes. Personalmente, me gustaría que la franquicia de Loco Roco pase por el mismo tratamiento.

Si nunca probaste la serie de Patapon, es la perfecta oportunidad para jugar sus dos clásicos más queridos, con algunas mejoras de por medio que hacen de la experiencia algo más placentero. Así, los más novatos dentro del género de ritmo pueden entrar sin problemas, dado que la dificultad se puede ir cambiando según el usuario vaya mejorando.

Eso sí, algo que no puedo dejar pasar comentar, es que quien esté entusiasmado por algún tipo de extras y demás, se va a topar con una decepción, y si la actualización HD no es suficiente, creo que lo mejor sería quedarse con los originales. Tal cual, son ports sin ningún tipo de modificación tan grande, por lo que es de pensarse el hacer el gasto.

Si estás buscando un remake total, vas a tener que seguir esperando, ya que solo se trata de una actualización en alta definición. Son buenos juegos, pero no cuentan con muchas mejoras. Si no te has cansado de la franquicia, de verdad deberías volverlos a probar; y si no conoces la saga, no esperes más y prueba este mini compilado.

Patapon 1+2 Replay ya está disponible en PS5, Nintendo Switch y PC.