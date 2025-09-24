Review – Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

Nueva vida para un clásico

Final Fantasy es una de las series más importantes en la industria de los videojuegos. Desde su concepción en 1987, la saga no solo ha expandido las concepciones de lo que un JRPG puede ser, sino que también ha experimentado con diferentes subgéneros, llevando su característico estilo a un público variado. Aunque algunos de estos trabajos fueron olvidados por el tiempo, o relegados a consolas de hace 15 o 20 años, Square Enix ha hecho todo lo posible para traer de regreso estas experiencias por medio de remasterizaciones y ports de diferente calidad. Esto no solo ha permitido que los veteranos tengan la oportunidad de revivir estas experiencias, sino que nuevas generaciones puedan disfrutar lo que algunos consideran el pináculo de la franquicia.

En 1997, Final Fantasy Tactics llegó al PlayStation. Aunque este título puede ser considerado una secuela de Tactics Ogre, Yasumi Matsuno, su director, y su equipo implementaron varios elementos clásicos de la serie creada por Hironobu Sakaguchi, como fue el sistema de trabajos. Junto a esto, esta entrega nos presentó el mundo de Ivalice, el cual fue explorado en subsecuentes secuelas, Vagrant Story y Final Fantasy XII. Por si fuera poco, este juego se convirtió en el favorito para muchos fans. 10 años después, en el 2007, esta experiencia recibió una actualización para el PSP. Ahora, a casi 30 años de su lanzamiento original, una nueva versión ha llegado a nuestras manos.

Después de muchas peticiones por parte de los fans, Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles se posiciona como una nueva oportunidad para que este título logre brillar. En esta ocasión, Square Enix ha hecho todo lo posible para rendirle honor a esta entrega con una versión que nos ofrece una gran forma de disfrutar de esta entrega hoy en día. ¿Es Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles la forma definitiva de experimentar este clásico? ¿Qué tanto nos ofrece este paquete? Descubre las respuestas a estas y más interrogantes en nuestra Atomix Review.

De regreso a Ivalice

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles es un paquete que moderniza múltiples aspectos de la entrega original. Sin embargo, cuando hablamos de su historia, esta entrega mantiene intacta la aventura de Ramza Beoulve, y en su lugar se enfoca en hacer que esta trama sea más clara. Esto significa que todos los aspectos políticos y sociales que cautivaron al público en 1997 se mantienen intactos, pero ahora contamos con una serie de ayudas que explican de mejor forma la relación entre personajes y la manera en la que los eventos transcurren a lo largo de una complicada campaña.

Tras una extensa guerra de 50 años entre diversas naciones, parece que la paz por fin regresará a la región de Ivalice. Sin embargo, desde las sombras surge un nuevo problema. Diversas casas que obtuvieron renombre durante el conflicto previo han decidido unirse para ganar la corona de este reino. En medio de todo esto encontramos a Ramza Beoulve, el hijo de una famosa familia, y a Delita Heiral, un plebeyo. Si bien estos dos personajes son grandes amigos, un terrible evento los separa, dejando en claro que entre ellos hay un mundo de diferencia, y cada uno comienza su propio viaje, el cual definirá por completo el futuro de Ivalice.

Final Fantasy Tactics es un juego complicado. Aunque estamos hablando de una aventura de poco más de 20 horas, muchas cosas suceden a lo largo de este tiempo. Hay múltiples facciones y cada personaje tiene motivaciones diferentes para realizar cada una de sus acciones. Aunque Ramza es el protagonista, gran parte de su viaje es una reacción a las decisiones que otros toman a lo largo de esta aventura, ya sea que él se dé cuenta o no. Pese a que esta dinámica puede no ser tan atractiva, la ejecución logra que el jugador sea incapaz de dejar de avanzar para descubrir cómo es que la guerra afecta al pueblo común, o cómo es que Delita se mueve a lo largo de la confusa telaraña de alianzas y traiciones.

Todo esto se mantiene intacto en Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, y ahora es más fácil de entender lo que aquí se nos presenta. Si bien es cierto que la entrega original ya contaba con una sección enfocada en explicar las motivaciones y relaciones de personajes, esta nueva versión expande sustancialmente la enciclopedia. No solo puedes conocer a fondo la manera en la que la trama avanza, sino que el título cuenta con un apartado conocido como State of the Realm. Si este nombre te resulta familiar, es porque esto se originó en Final Fantasy XVI, y en este título cumple la misma función. Aquí es posible ver de forma detallada los eventos que han transcurrido a lo largo de la aventura, explicando de forma clara los movimientos que llevan a cabo diversos personajes.

A la par, todos los eventos del juego se pueden ver cada vez que lo desees, incluyendo las cinemáticas de la versión de PSP, las cuales solo están disponibles desde este apartado, ya que no forman parte de la aventura principal. De igual forma, hay una gran cantidad de contenido adicional en forma de documentos coleccionables y material extra para leer. En este punto, destaca la inclusión de las novelas gráficas, algo que por años fue una exclusiva de Japón, y gracias a Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles esto por fin llega a todos los fans en occidente. Este es un gran agregado, y aquellos que aman este mundo no se pueden dar el lujo de ignorar lo aquí encontramos, incluso si en algunas partes no se siente tan relevante para la trama principal.

Otro notable agregado de Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles es un nuevo guion. Debido a que en esta ocasión todos los diálogos tienen voces, se tuvieron que realizar una serie de cambios a las conversaciones y narraciones, algo que no solo actualiza algunos términos y elimina errores ortográficos, sino que les da una estructura que funciona mejor con esta novedad. La historia no cambia, pero el juego recibe una fresca capa de pintura, la cual es básicamente idéntica a la que ya todos conocen, pero con una serie de pequeños cambios que los fans seguramente van a notar rápidamente.

Si todos estos agregados no te llaman la atención, y quieres tener una experiencia más apegada a lo que vimos en 1997, Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles no solo incluye la remasterización de este título, sino que también nos da la oportunidad de experimentar el clásico de PlayStation. Esto no solo significa que tenemos el apartado visual original, sino que las voces desaparecen y la sección de enciclopedia se mantiene tal cual la recuerdas. Sin embargo, el guion no toma como base el trabajo de hace casi tres décadas, sino la actualización que llegó a PSP con The War of the Lions, la cual elimina, principalmente, errores ortográficos y algunos términos obsoletos. Es bueno ver que hay opciones en este paquete, y el tipo de experiencia que buscas determinará tu elección.

Al igual que en otros apartados, Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles se encarga de modernizar su presentación narrativa. La historia y los personajes están intactos, incluso con el nuevo guion. En su lugar, este paquete se encarga de presentar de una forma más digerible todos los eventos que transcurren en esta aventura. La expansión de la enciclopedia es más que bienvenida, ya que aquí encontramos información que aclara muchas dudas y ofrece contexto adicional para los eventos que suceden antes y durante la misión de Ramza. La inclusión de State of the Realm ayuda mucho para comprender cómo es que la guerra transcurre más allá de las batallas en las que nuestro protagonista participa. El resultado es una experiencia fácil de entender para todos aquellos que estén dispuestos a invertir el tiempo suficiente en leer el material adicional.

¿Tal y como lo recuerdas?

Final Fantasy Tactics es un juego que llegó originalmente al PlayStation, y después tuvo una versión para PSP, por lo que Square Enix tenía dos caminos por delante, y en lugar de elegir uno, optó por los dos. Como ya lo mencioné, este paquete incluye una versión remasterizada y una clásica. Aquellos que desean tener una experiencia más apegada a lo que vivieron a finales del siglo XX pueden hacerlo sin problema. Por su parte, los que quieren disfrutar de las mejoras de interfaz y un apartado visual más apegado a lo que llegó a la portátil de Sony, se van a encontrar con un gran trabajo.

Comenzado con la versión clásica, este sigue siendo Final Fantasy Tactics tal como lo vimos hace casi 30 años. El único problema es que Square Enix no ha incluido algún tipo de filtro o scanlines, algo que hubiera beneficiado mucho a esta experiencia. En el caso de la remasterización, aquí se nos presenta una mejora HD a los modelos y escenarios, algo similar a lo que encontramos en The War of the Lions. El resultado es, por lo general, positivo. Sin embargo, la suavidad en los personajes es algo que seguramente no terminará de convencer a más de uno, por lo que alguna opción visual adicional hubiera sido perfecta en esta ocasión.

El mayor agregado de Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles en este caso lo encontramos en la interfaz y los menús. Una vez más, el objetivo de Square Enix en esta ocasión fue ofrecer una actualización que hiciera más accesible la experiencia para el público en general, y lo han logrado. El juego nos presenta múltiples opciones de navegación que son fáciles de entender, y en ningún momento eliminan la identidad del título original. Junto a esto, los retratos de los personajes en las cinemáticas ahora se mueven, para así representar de mejor forma la inclusión del diálogo. En este mismo punto, algunos elementos relacionados con las animaciones, cabello y poderes especiales han sido retrabajados, sin cambiar radicalmente, para funcionar de mejor forma con el estilo HD que este paquete ofrece.

Aunque vemos una serie de cambios importantes a diferencia de la entrega original y The War of the Lions, The Ivalice Chronicles mantiene intacto el mundo de fantasía medieval que tanto cautivó a los jugadores en su momento. Aspectos como un mayor detalle en las tabernas y tiendas le dan vida a este mundo, y cuando llega el momento de seleccionar los trabajos para los diversos personajes, nos encontramos en lo que parece ser un cuartel militar. A la par, el mapa del mundo nos muestra el terreno de la zona en la que nos ubicamos, y ahora es posible ver castillos o pueblos en las áreas más importantes.

Ya dentro de los escenarios, el diseño de estos mapas no ha cambiado, pero sí encontramos una serie de elementos visuales adicionales que le dan una mayor vida a estas áreas. Aquí es donde también los menús logran brillar, principalmente por la manera en la que logran transmitir toda la información del campo de batalla y las habilidades de los personajes de una forma clara. Sin embargo, la pantalla ahora está más cargada de información, algo que puede ser intrusivo para más de un jugador. Junto a esto, se incluye una vista aérea, la cual aplana la imagen, pero en ningún momento distorsiona lo que está frente a nosotros, y está enfocada en darnos una mejor idea de la forma en la que las unidades están distribuidas.

Más allá de estos cambios, los cuales son positivos, Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles sigue conservando su identidad visual. Esto significa que tenemos una vista isométrica que podemos mover en cuatro direcciones, y cada uno de los escenarios es espectacular. A lo largo de su viaje, Ramza atraviesa pantanos, montañas, bosques, castillos y pueblos de todo tipo, cada uno con una elevación y diseño diferente. Si bien todas las estructuras que aquí encontramos pueden batallar con la cámara, esto deja de ser un problema gracias a la vista aérea que esta versión incluye.

Como toda buena remasterización, Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles se encarga de preservar la identidad visual de la entrega original, y ofrece una serie de actualizaciones importantes en los menús, animaciones e interfaz, sin dejar de lado todos los detalles que le dan vida a Ivalice. La inclusión de la versión clásica de PlayStation es un gran agregado, pero claramente hicieron falta algunas opciones visuales. Lo mejor de todo, es que esta sigue siendo la experiencia que todos recuerdan, Square Enix solo se encargó de modernizar los elementos necesarios para funcionar de mejor forma con los estándares actuales.

Ramza y compañía cobran vida

Junto a la presentación visual actualizada, Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles también nos ofrece un apartado sonoro con un tratamiento similar. Si bien la música original de Hitoshi Sakimoto y Masaharu Iwata sigue presente en este paquete, en esta ocasión se incluyen actuaciones de voz, algo que expande sustancialmente la experiencia y, similar a otros trabajos de Square Enix, la calidad es de primer nivel. Cada uno de los actores es capaz de darle vida a los diversos personajes que muchos ya conocen, y su trabajo logra conectar con más jugadores.

Cada uno de los actores de voz logra capturar la esencia de sus respectivos personajes. Ramza, por ejemplo, es el clásico protagonista de buen corazón, el cual mantiene sus ideales en alto ante cualquier situación, por lo que Joe Pitts, el responsable de este personaje, le da un tono calmado y elegante, dejando en claro su papel en la realeza. Paul Panting, por su parte, hace un fenomenal trabajo como Goffard Gaffgarion, el cual tiene un acento escasez que logra resaltar dentro de un elenco compuesto, principalmente, por británicos.

Todos y cada uno de los encargados hace un fantástico trabajo que expande el material que aquí encontramos. Junto a esto, el nuevo guion de Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles fue construido con estas interpretaciones en mente, por lo que cada línea de diálogo es natural, y la dirección evita errores que bien podrían eliminar la inmersión que la historia crea desde la primera cinemática. Más allá de esto, el soundtrack se mantiene intacto. No hay algún remix o nueva composición, y si bien esto puede sonar negativo para más de una persona, recordemos que el trabajo original ya era espectacular.

Aunque el único agregado sustancial de Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles en este apartado es la inclusión de voces, este es un trabajo monumental. Estamos hablando de que cada línea de diálogo, sin importar que tan pequeña sea, tiene a una persona dándole vida. Es una gran labor, y el ya característico sello de calidad de Square Enix está presente en todo momento, dejando en claro la intención de los desarrolladores por llevar esta historia y sus personajes a los estándares actuales.

Modernizando un clásico

Final Fantasy Tactics es básicamente una secuela de Tactics Ogre con varios elementos clásicos de la serie, con el sistema de trabajos de Final Fantasy III y Final Fantasy V siendo uno de los elementos distintivos de esta entrega. Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles mantiene esto intacto, y en se enfoca en hacer que la experiencia principal sea más accesible para el público en general. Esto lo logra al implementar diferentes dificultades, modificando la interfaz en los combates, y explicando de mejor forma cómo es que sus mecánicas funcionan.

Gracias a la interfaz mejorada, las batallas son mucho más claras. En lugar de que el juego simplemente diga cuánto daño va a realizar un golpe, ahora hay más información en pantalla. Junto a esto, y lo más importante, se incluye una línea de tiempo en los combates. Similar al Conditional Turn-Based Battle de Final Fantasy X, puedes ver en todo momento el orden de los turnos, lo cual ayuda mucho al momento de planear tus movimientos. Esto es un gran apoyo cuando hablamos de magia, porque estas habilidades toman tiempo para activarse, y saber exactamente cuándo es que caerá un Firaga es algo que beneficia a todos los jugadores.

Junto a esto, la perspectiva aérea también ayuda muy bien al momento de ver en qué parte del escenario puedes o no realizar ciertos ataques. Para acompañar todo esto, Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles permite acelerar el tiempo, lo cual no suena como algo tan importante, pero sí hace que sea más rápido superar cada reto, especialmente cuando tratas de subir de nivel y obtener más puntos de trabajo. Por último, pero no menos importante, se han llevado a cabo una serie de ajustes a todos los ataques y poderes, por lo que tenemos frente a nosotros una experiencia más balanceada.

Fuera de los combates, Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles ofrece una serie de mejoras y agregados que hacen que esta sea una experiencia más clara y amena. En esta ocasión podemos tener hasta 50 unidades listas para la acción, lo cual es un número absurdamente grande cuando no necesitas de más de cinco o seis miembros en tu equipo, pero es un agregado interesante. De igual forma, ahora es posible ver qué ítems puedes conseguir en cada pueblo desde cualquier parte del mapa. Puedes saltarte los combates aleatorios que suceden al recorrer la región. Uno de los mejores cambios es la posibilidad de abandonar las misiones que involucran múltiples batallas, por lo que la pelea que sucede al final del tercer capítulo ya no puede arruinar tu partida si no tienes el nivel indicado.

En lo que respecta a tu equipo, ahora es más fácil ver qué necesitas tener para obtener un trabajo. No solo el juego te dice claramente qué clases requieres en cierto nivel para conseguir algunas de las mejores habilidades en el título, sino que también se incluye un árbol que funciona como guía para que sigas un camino determinado dependiendo de tu estilo de juego. Para ayudar al momento del grinding, Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles nos da la oportunidad de guardar hasta tres sets de trabajos y, por si fuera poco, puedes marcar a los personajes como favoritos, con lo cual aparecerán al inicio de tu selección en la fase preliminar de cualquier enfrentamiento.

Para hacer que la experiencia sea tan accesible como sea posible, Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles cuenta con un extenso tutorial, el cual es opcional, y te explica detalladamente cómo es que funcionan las habilidades, el sistema de trabajos y todas las mecánicas que el juego tiene para nosotros. Sin embargo, el mayor agregado aquí es la inclusión de tres dificultades. Squire es básicamente un modo fácil, en donde vas a poder disfrutar de la historia sin un gran reto. Knight nos ofrece un desafío similar a lo que encontramos en el juego clásico de PlayStation, y es la opción que más recomiendo. Por último, Tactician es solo para los expertos, ya que los enfrentamientos pondrán a prueba tu habilidad, y es muy probable que más de uno de tus personajes muera en el camino.

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles no cambia la experiencia principal. Este sigue siendo un JRPG táctico, en donde controlas a un máximo de cinco unidades en diferentes escenarios de combate por turnos. Aquí tenemos a nuestra disposición un sistema de trabajos, en donde la personalización es la estrella. Además de los poderes que cada clase ofrece, es posible otorgarle a cada una de tus unidades las habilidades de múltiples trabajos más. De esta forma, puedes tener un mago blanco, que es capaz de usar magia negra, y tiene la movilidad de un dragoon, con una pasiva de ladrón.

Hasta el día de hoy, el sistema de Final Fantasy Tactics sigue siendo uno de los más aclamados en toda la serie y el género debido a su increíble sistema de trabajos. Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles mantiene todo esto intacto, y los agregados que nos ofrece este juego solo elevan los elementos que ya estaban presentes aquí. Si todo lo que ya mencioné no es tu agrado y quieres algo más tradicional, este paquete nos ofrece el juego original, en donde el único aspecto moderno es una función de autoguardado. Fuera de esto, vas a tener frente a ti los mismos menús y ajustes de dificultad.

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles es un gran paquete. Cada uno de sus agregados logra mejorar la experiencia en más de un sentido. Tan solo tener más opciones de dificultad y la habilidad de evitar combates aleatorios harán que más de una persona se interese en este título. Más allá de esto, la inclusión de una línea de tiempo en los enfrentamientos recontextualiza cada pelea, y las guías para los trabajos permiten que este sistema sea más fácil de entender. Si no tuviste la oportunidad de experimentar Final Fantasy Tactics en su momento, esta es la oportunidad perfecta para hacerlo.

Lo que todos esperaban

Es indiscutible que la calidad de las remasterizaciones y ports de Square Enix en los últimos años ha sido mixta, pero Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles es un paso en la dirección correcta. El juego mantiene intacta la historia que hizo especial a la entrega original, pero el nuevo guion y la inclusión de voces hacen que esta experiencia sea ameno para los estándares actuales. Junto a esto, la expansión de la enciclopedia y la inclusión de material adicional permiten que todos los jugadores interesados en este mundo se adentren tanto como lo deseen.

Aunque el estilo HD con los diseños suavizados no serán del agrado de todos, está es una buena modernización del estilo visual clásico, y se apega mucho a lo que vimos en el PSP. Junto a esto, los cambios a los menús y la interfaz hacen que sea mucho más fácil navegar y apreciar el mundo de Ivalice. Lo mismo se puede decir de la música, la cual se mantiene intacta, pero el agregado de las voces es fenomenal de principio a fin, dándole nueva vida a Ramza y al resto del elenco.

El espectacular JRPG táctico por turnos que todos recordamos sigue presente, y la remasterización se encarga de ofrecer una mayor accesibilidad por medio de diferentes dificultades, un rebalanceo, y la oportunidad de ignorar encuentros al azar. Junto a esto, la mejor interfaz hace que cada combate sea más claro, y los ajustes a los menús permiten que sea más sencillo entender el sistema de progresión. Todo esto logra que la experiencia sea capaz de llegar a la mayor cantidad de manos posibles, cumpliendo su cometido de una forma positiva.

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles es un gran paquete. No solo tenemos frente a nosotros una remasterización de gran calidad, sino que también se incluye el juego original de PlayStation. Si nunca tuvieron la oportunidad de experimentar este clásico del género, esta es la forma perfecta de jugar uno de los mejores juegos de Final Fantasy. Para los veteranos, este es el gran regreso a Ivalice que estaban esperando y, con suerte, esto no será lo último que veamos de esta región.