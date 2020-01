Patapon 2 Remastered llega a PS4 esta semana

Durante un tiempo, a Sony se le dio por remasterizar un montón de juegos de PSP, incluyendo Patapon 2. A diferencia de LocoRoco Remastered y todos los demás, este particular título ha estado desaparecido por un muy buen rato, sin que su publisher dijera nada sobre su situación. Bueno, así de la nada, Sony finalmente ha confirmado una fecha de lanzamiento para la remasterización de Patapon 2 en PlayStation 4.

La buena noticia es que podrás disfrutar del título a finales de esta semana. Sí, Patapon 2 Remastered estará disponible a partir del jueves 30 de enero 2020. Un a de las mayor críticas que recibió la remasterización del primer juego fue la falta de opciones para calibrar, lo que significaba que el audio podría no estar sincronizado correctamente con la imagen. Para un juego rítmico, eso no es nada agradable. Desafortunadamente, no hay mención de que estas opciones sean agregadas a Patapon 2, pero aún no hay que perder la esperanza.

Fuente: PlayStation Blog