NBA 2K20 rinde homenaje a Kobe Bryant dentro del juego

El domingo fue uno de los días más tristes en la historia de los deportes. El legendario jugador de básquetbol y futuro miembro del Salón de la Fama, Kobe Bryant, falleció en un trágico accidente de helicóptero, y NBA 2K20, un videojuego en el que ha aparecido frecuentemente a lo largo de su carrera, le está rindiendo homenaje.

Cuando inicies tu copia de NBA 2K20, verás la siguiente pantalla de bienvenida rindiéndole homenaje a uno de los mejores jugadores que jamás existió:

Bryant estuvo presente en la portada de NBA 2K10, y su parecido dentro del juego fue uno de los más utilizados en la historia del título. Cada versión de Bryant que ha estado disponible dentro del juego ha sido de las más codiciadas.

Honrar a Bryant es un movimiento bastante honorable de 2K, y miembros de su equipo de desarrollo y marketing han expresado sus condolencias a través de Twitter:

Totally heartbroken. He’s a big reason why I and many 2K fans grew to love basketball. His drive for getting the most out of life is to be aspired especially in the light of this absolutely tragedy. Life is short, we all need to live it to its fullest.#RIPKobe pic.twitter.com/Nx5uARg2HS

— Ronnie 2K 2K20 (@Ronnie2K) January 26, 2020