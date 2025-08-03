    Lanzarán un Atari 26000 edición de Pac-Man

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS03/08/2025 11:00 a. m.
    Tari2600

    Atari, Namco y Plaion han unido fuerzas para presentar una edición especial de la consola Atari 2600+, esta vez con un diseño inspirado en Pac-Man y un color amarillo brillante que no pasa desapercibido. El anuncio llega justo cuando se celebra el 45º aniversario del icónico personaje, y acompaña una expansión temática de Bandai Namco en el museo interactivo Atari 50. Esta colaboración revive la nostalgia de una era dorada de los videojuegos caseros con un toque moderno y llamativo.

    Atari 2600+ se lanzó originalmente en 2023 como una versión actualizada de la consola clásica de los años 70 y 80. La edición Pac-Man mantiene las mejoras contemporáneas como salida HDMI, alimentación vía USB y múltiples resoluciones de pantalla, pero abandona el tradicional diseño en tonos madera para abrazar por completo el amarillo característico del comecocos. El frente de la consola luce ilustraciones iluminadas de Pac-Man y los fantasmas, mientras que las perillas y ranura para cartuchos también se tiñen de amarillo.

    Aquí su tráiler:

    Plaion, encargada de la fabricación, afirma que esta versión es “más que una consola: es un homenaje al momento en que los videojuegos en casa realmente comenzaron”. La edición especial ya se podía reservar desde el 23 de julio por aproximadamente $168 dólares, e incluye la consola, un joystick inalámbrico CX-40 a juego y un cartucho Pac-Man Double Feature, que contiene Pac-Man 2600 (de 1982) y Pac-Man 7800, una versión mejorada con estilo arcade.

    Además, los joysticks inalámbricos también se venderán por separado por unos $39 dólares cada uno. Aunque la versión amarilla es la protagonista, Plaion también lanzará variantes en azul (Inky), rojo (Blinky), rosa (Pinky) y naranja (Clyde), disponibles para reserva desde el mismo 23 de julio. La propuesta es clara: llevar la nostalgia a nuevos niveles con un diseño atrevido y homenaje directo a dos leyendas de los videojuegos.

    Vía: EG

    Imagen

    Nota del autor: Estas consolas plug and play aún no se extinguen. Estaría cool un N64, pero tal vez no pase.



    Etiquetas: , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Telcel aplica cambios a las recargas de $150 y $200 pesos
    Telcel aplica cambios a las recargas de $150 y $200 pesos
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    Políticas de Privacidad Información Legal Declaración de AccesibilidadPublicidad Contacto Directorio
    AtomixTwitterFacebookAtomix
    Prowell Media