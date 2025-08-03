Lanzarán un Atari 26000 edición de Pac-Man

Atari, Namco y Plaion han unido fuerzas para presentar una edición especial de la consola Atari 2600+, esta vez con un diseño inspirado en Pac-Man y un color amarillo brillante que no pasa desapercibido. El anuncio llega justo cuando se celebra el 45º aniversario del icónico personaje, y acompaña una expansión temática de Bandai Namco en el museo interactivo Atari 50 . Esta colaboración revive la nostalgia de una era dorada de los videojuegos caseros con un toque moderno y llamativo.

Atari 2600+ se lanzó originalmente en 2023 como una versión actualizada de la consola clásica de los años 70 y 80. La edición Pac-Man mantiene las mejoras contemporáneas como salida HDMI, alimentación vía USB y múltiples resoluciones de pantalla, pero abandona el tradicional diseño en tonos madera para abrazar por completo el amarillo característico del comecocos. El frente de la consola luce ilustraciones iluminadas de Pac-Man y los fantasmas, mientras que las perillas y ranura para cartuchos también se tiñen de amarillo.

Aquí su tráiler:

Plaion, encargada de la fabricación, afirma que esta versión es “más que una consola: es un homenaje al momento en que los videojuegos en casa realmente comenzaron”. La edición especial ya se podía reservar desde el 23 de julio por aproximadamente $168 dólares, e incluye la consola, un joystick inalámbrico CX-40 a juego y un cartucho Pac-Man Double Feature, que contiene Pac-Man 2600 (de 1982) y Pac-Man 7800, una versión mejorada con estilo arcade.

Además, los joysticks inalámbricos también se venderán por separado por unos $39 dólares cada uno. Aunque la versión amarilla es la protagonista, Plaion también lanzará variantes en azul (Inky), rojo (Blinky), rosa (Pinky) y naranja (Clyde), disponibles para reserva desde el mismo 23 de julio. La propuesta es clara: llevar la nostalgia a nuevos niveles con un diseño atrevido y homenaje directo a dos leyendas de los videojuegos.

Vía: EG

Nota del autor: Estas consolas plug and play aún no se extinguen. Estaría cool un N64, pero tal vez no pase.








