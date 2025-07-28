¿Más juegos de PlayStation llegarán a consolas de Nintendo?

Durante los últimos años PlayStation se ha abierto a lanzar juegos a otras plataformas que no sea la consola, y ya lo vimos con los múltiples ports que hay de exclusivas a PC, así como lanzamientos de la talla de LEGO Horizon Adventures a Switch. Con esto en mente, la gente se empieza preguntar si el hardware de Nintendo podrá seguir recibiendo estos títulos, y al parecer, hay noticias de lo más positivas.

Sony ha comenzado a dar pasos más firmes hacia un futuro multiplataforma, y una nueva vacante laboral es prueba de ello. La compañía publicó una oferta para un D irector Senior de Multiplataforma y Administración de Cuenta , con el objetivo de liderar la estrategia que llevará títulos selectos de la empresa a otras plataformas como Xbox, Steam, Epic Games Store y Nintendo.

Este movimiento confirma que los planes de expansión de PlayStation fuera de su ecosistema no se limitan a iniciativas aisladas. Aunque aún no se han revelado los títulos específicos que llegarán a consolas de la gran N, la sola mención de esta plataforma marca un cambio notable en la estrategia de una compañía que históricamente ha apostado por la exclusividad.

Uno de los ejemplos más recientes de esta apertura es Helldivers 2, un título publicado por PlayStation Studios que estará disponible en Xbox en agosto. Esta decisión evidencia la voluntad de Sony por explorar nuevos mercados y ampliar su audiencia más allá de su consola principal.

La expectativa ahora gira en torno a qué franquicias podrían dar el salto al universo de Nintendo. Con esta nueva dirección, Sony se suma a la tendencia de un ecosistema de videojuegos más conectado y menos dependiente de las barreras entre consolas. A los fans les gustaría ver a Astro Bot expandir horizontes.

Vía: GN

Nota del autor: Realmente no sé ni que podría lanzarse en Nintend. Quizá Ratchet and Clank tendría algo de oportunidad.