Lanzan nueva actualización para Switch 2

Nintendo ha liberado la versión 20.3.0 del sistema operativo de Switch 2, una actualización que también está disponible para la consola de generación anterior. Aunque muchos esperaban novedades significativas, el nuevo firmware se limita a ofrecer mejoras generales de estabilidad del sistema, sin funciones destacadas visibles para los usuarios.

La compañía explicó que esta clase de actualizaciones forman parte de su esfuerzo continuo por optimizar el rendimiento y garantizar una experiencia más fluida e intuitiva. Tal como en versiones previas, la descarga se realiza automáticamente si la consola está conectada a internet, aunque también puede activarse manualmente desde el menú de ajustes del sistema.

Tanto en Switch 2 como en el primer Switch, este tipo de parches suelen ser rutinarios y enfocados en el mantenimiento interno, sin impacto inmediato en la interfaz o nuevas características visibles. Para los usuarios, esto significa una experiencia más estable, pero sin cambios tangibles en su día a día.

La versión 20.3.0 fue publicada este 28 de julio de 2025 y deja claro que, por ahora, Nintendo sigue priorizando la solidez del sistema antes que introducir funciones revolucionarias. Habrá que esperar futuras actualizaciones para ver si la nueva generación da finalmente un salto en funcionalidades acorde a su potencial técnico.

De momento las peticiones como nuevos temas o menús quedan descartadas.

Vía: Nintendo

Nota del autor: Empiezo a pensar que no vamos a tener algo que de verdad sea un salto en cuanto al cambio de la interfaz. Ni hablar.



