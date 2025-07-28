¿Es posible pasar Donkey Kong Bananza sin tomar ninguna banana?

Ya tiene prácticamente dos semanas que se lanzó el juego más reciente de Switch 2, Donkey Kong Bananza, el cual logra enganchar a los jugadores por su nivel de exploración, con muchos coleccionismos de por medio que incluye ropa, oro, monedas y claro, las bananas de cristal. No obstante, alguien logró cursar la aventura dejando básicamente al simio sin saborear ninguna de estas gemas.





Un jugador logró terminar el título sin recolectar ni un solo coleccionable, desafiando por completo una de las mecánicas clave del juego. El usuario Akfamilyhome compartió en redes sociales que consiguió llegar a los créditos sin utilizar ninguna mejora, lo que implica avanzar sin acceder al árbol de habilidades.

Esta forma de jugar eleva notablemente la dificultad, ya que los plátanos permiten desbloquear herramientas cruciales para facilitar el progreso. Al evitar por completo estos recursos, cada nivel debe ser superado con las habilidades básicas del personaje, lo que transforma la experiencia en un reto extremo.

Nintendo no contempla ningún tipo de recompensa oficial para quienes se propongan esta modalidad, pero la comunidad recibió con entusiasmo la hazaña. El logro ha inspirado a otros jugadores a intentar su propia partida sin recolectar plátanos, consolidando este enfoque como una alternativa interesante para los más veteranos.

Donkey Kong Bananza sigue captando la atención no solo por su propuesta jugable, sino por los desafíos que los fans se imponen para extender la vida útil del título. Esta curiosa hazaña demuestra cómo la creatividad de la comunidad puede transformar la manera de jugar. Dejando en claro que hay formas diferentes de llegar a la meta.

Vía: GN

Nota del autor: Sería una buena categoría de speedrun para el juego. No me sorprendería que lo veamos pronto en Games Done Quick.