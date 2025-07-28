    Surge nuevo indicio de que habrá un nuevo Nintendo Direct pronto

    28/07/2025 4:52 p. m.
    Dairect

    Aunque este mes se lanzaron juegos importantes para Switch 2 como Donkey Kong Bananza, los fanáticos todavía están sedientos por juegos que exploten el hardware, y si se descarta el lanzamiento menor de Drag X Drive, no hay mucho en el horizonte para quienes cuentan con el sistema. Con eso en mente, se espera un nueva emisión en directo que al parecer, ya no tarda mucho en hacerse presente.

    Una nueva pista ha intensificado los rumores sobre un Nintendo Direct en los próximos días. Aunque las especulaciones para junio se apagaron tras no concretarse un evento general, el panorama cambió tras la emisión del Donkey Kong Bananza Direct. Ahora, varias fuentes aseguran que se prepara un evento para lo que queda de este mes de julio.

    El reconocido filtrador NateTheHate afirmó hace una semana que no habría evento, pero más tarde reiteró que sí veríamos uno en julio. A sus palabras se han sumado otras fuentes, que coinciden en que el anuncio sería "inminente". Un elemento que ha reforzado aún más esta teoría es el mantenimiento programado en la web oficial de Nintendo entre el miércoles 17 y el jueves 18 de julio, justo en el marco en el que suelen anunciarse estos eventos.

    Este posible Direct ha generado altas expectativas entre los jugadores, ya que aún se esperan noticias concretas sobre títulos clave como Metroid Prime 4 y un nuevo juego de la saga Hyrule Warriors. Ambos han sido mencionados en filtraciones previas, pero sin confirmación oficial ni fechas de lanzamiento definidas.

    Aunque Nintendo no ha emitido ningún comunicado al respecto, se especula que el anuncio del evento podría llegar este mismo 29 de julio. Por ahora, solo queda esperar a que la compañía despeje las dudas y confirme si, efectivamente, se avecina un nuevo Direct cargado de novedades.

    Nota del autor: Yo solo necesito que me den la fecha de salida de Kirby Air Riders, lo demás no me importa mucho.

