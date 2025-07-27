Nintendo establece pautas para aceptar juegos en la eShop de Switch 2

Nintendo ha implementado nuevas directrices para el lanzamiento de videojuegos en la eShop de Switch 2, con el objetivo de reducir la presencia de títulos de baja calidad. Estas pautas, que ya están vigentes desde el 5 de junio en Japón y otras regiones de Asia, buscan frenar el "spam" de juegos mal desarrollados que han saturado las plataformas digitales en los últimos años.

Entre los cambios más relevantes se encuentra una limitación en la cantidad de paquetes que los desarrolladores pueden publicar por juego, además de reglas más estrictas sobre la descripción de productos y el uso de contenido sensible. Con estas medidas, Nintendo espera mantener un catálogo más limpio, confiable y acorde a los estándares de su marca.

Las nuevas reglas también prohíben contenido sexualizado, declaraciones políticas explícitas, descripciones engañosas y la explotación de temas sociales o tragedias recientes. Además, los desarrolladores no podrán modificar la información publicada en sus páginas de producto sin una razón válida, ni cambiar el nombre del juego arbitrariamente.

En caso de incumplimiento, Nintendo se reserva el derecho de retirar el contenido, restringir su visibilidad en la tienda o cancelar su distribución. La compañía aclara que las decisiones pueden variar según cada región, y enfatiza que los lineamientos buscan ofrecer mayor claridad a quienes planean publicar en sus plataformas.

Con esto en mente, se espera que en la nueva consola vaya llegando más calidad que cantidad.

Vía: IGN

Nota del autor: Es bueno saber que ahora veremos menos basura en el feed principal de la tienda. Ya hartó ver tanto juego chino sin nada que aportar.