Nintendo saca de sorpresa un nuevo Fire Emblem

    24/09/2025 7:28 p. m.

    Sorpresas en forma de combate

    Sin duda, Fire Emblem es una de las sagas más queridas para Nintendo, ya que en 3DS tuvo su segundo aire que la hizo entrar a las tendencias, y por eso mismo los juegos posteriores a Awakening consiguieron ventas que la compañía ve como aceptables. Y ahora, en medio de muchas noticias, sale a la luz que los usuarios pueden probar un título completamente nuevo que no se anunció con anticipación.

    Nintendo sorprendió a los jugadores móviles con el lanzamiento de Fire Emblem Shadows, una nueva entrega derivada de la popular saga de estrategia. Disponible desde hoy, 24 de septiembre de 2025, el título busca expandir el alcance de la franquicia hacia el terreno de los dispositivos inteligentes, con una propuesta fresca que mezcla rol, estrategia en tiempo real y mecánicas de deducción social.

    A diferencia de los títulos tradicionales de la serie, Shadows introduce un giro único en su jugabilidad: en cada enfrentamiento participan tres personajes, pero uno de ellos es en secreto un discípulo de la sombra. Los jugadores deberán asumir el rol de un discípulo de la luz, cuyo objetivo es avanzar en los combates mientras identifican al traidor oculto entre sus aliados.

    El desarrollo de las partidas no se limita al campo de batalla. Tras cada enfrentamiento, los usuarios tienen la posibilidad de votar para decidir quién creen que es el discípulo de la sombra. Este elemento de deducción social influye directamente en el rumbo del juego, ya que los resultados de la votación determinarán si la próxima batalla se vuelve más accesible o se convierte en un reto estratégico.

    Con esta propuesta, Nintendo apuesta por una fórmula innovadora dentro de la saga Fire Emblem, combinando el atractivo clásico de la estrategia con dinámicas sociales que recuerdan a experiencias multijugador modernas. La compañía busca así ofrecer un título accesible, dinámico y con un alto componente de tensión, que podría convertirse en uno de los lanzamientos móviles más comentados del año.

    Vía: GN

    Imagen

    Nota del autor: Será la forma perfecta de esperar al juego que llegará a Switch 2 en 2026.

