Entrega muy querida de Fire Emblem podría relanzarse para Switch 2

    Estamos prácticamente a pocas horas de que se lleve a cabo un nuevo Nintendo Direct, en el cual en 60 minutos de duración habrá anuncios del futuro de los juegos para las consolas Switch 1 y 2, ya que si bien el salto a la nueva generación se dio, la pasada aún tiene poco camino por recorrer. Sin embargo, es innegable reconocer el poder del nuevo dispositivo, y la saga de Fire Emblem sería otra de las marcas que se verá beneficiada con el hardware.

    A pocas horas del esperado Direct, un nuevo rumor comenzó a circular entre la comunidad. Según una filtración que fue eliminada rápidamente, la gran N anunciaría una edición especial de Fire Emblem: Three Houses dedicada a Switch 2. El detalle surgió a raíz de un mensaje del insider Necrolipe, quien escribió “Fire Emblem” en portugués, lo que encendió las alarmas entre los seguidores de la saga.

    De acuerdo con las especulaciones, esta versión del exitoso RPG incluiría contenido adicional y mejoras de rendimiento pensadas para aprovechar el nuevo hardware. Aunque no existen confirmaciones oficiales, la idea de revivir uno de los títulos más influyentes de la era Switch con gráficos optimizados ha generado entusiasmo entre los fans.

    Lanzado originalmente en 2019, Fire Emblem: Three Houses fue aclamado por su combinación de estrategia táctica y narrativa compleja, con múltiples rutas y personajes memorables. Su llegada a Switch 2, incluso como relanzamiento mejorado, reforzaría el papel de la franquicia como una de las más importantes dentro del catálogo de Nintendo.

    Por ahora, todo queda en el terreno de la especulación. Habrá que esperar al Direct de mañana para confirmar si esta supuesta edición de Three Houses es real o simplemente otro rumor que se suma a la larga lista de filtraciones previas a los eventos de la compañía.

    Nota del autor: Creo que no sería mala idea tene runa versión mejorada de este juego. Me gustaría que Luigi's Masion 3 pase por un tratamiento similar.

