Música de Fire Emblem: Awakening llega a Nintendo Music

Desde hace tiempo, los usuarios de Nintendo Switch Online han tenido acceso a Nintendo Music, una aplicación que nos permite disfrutar de la música de ciertos juegos y crear nuestras propias listas. Ahora, para todos los fans de Fire Emblem, se ha revelado que el soundtrack de una de las entregas más amadas de la serie ya está disponible en este servicio.

En estos momentos, todos los usuarios de Nintendo Music ya pueden disfrutar del soundtrack de Fire Emblem: Awakening, la amada entrega del Nintendo 3DS. Esto se suma a títulos como Fire Emblem de GBA y The Sacred Stones, los cuales también están disponibles por medio de Switch Online + Expansion Pack.

¿Más juegos de Fire Emblem en Switch Online?

Aunque Switch Online y Nintendo Music compartan bastante contenido, y algunos usuarios usan la aplicación de música para tener una idea de lo que llegará a las consolas de la Gran N, la realidad es que es poco probable que Fire Emblem: Awakening se una a estas plataformas, al menos por el momento.

El último juego en la serie fue Fire Emblem Engage en el 2023, y si bien es probable que veamos una entrega para el Switch 2, por el momento no hay información al respecto. Sin embargo, Fire Emblem: Path of Radiance, el cual llegó al GameCube en el 2004, eventualmente estará disponible en la aplicación de GameCube de Switch Online que es exclusiva del Switch 2.

¿Remake de Fire Emblem: Genealogy of the Holy War?

Si bien es cierto que hay múltiples entregas de Fire Emblem en Super Famicom, las cuales podrían llegar a esta aplicación en Japón, parece que no hay planes para esto. Por otro lado, rumores han señalado que Fire Emblem: Genealogy of the Holy War de 1996 podría tener un remake, aunque por el momento no hay detalles claros.

Por el momento, solo nos queda disfrutar de la música de Fire Emblem: Awakening, la cual ya está disponible en Nintendo Music. En temas relacionados, te decimos cuándo llegarán más juegos de GameCube a Switch 2. De igual forma, uno de los títulos más raros de esta consola llega al Switch 2.

Nota del Autor:

Hay muchos caminos que podría tomar Fire Emblem en un futuro, pero mi elección predilecta es un remake de Fire Emblem: Genealogy of the Holy War. Este título de Super Famicom es la base de los sistemas actuales de la serie, y ver este trabajo con un estilo visual similar a Engage con mejoras de calidad de vida, sería un sueño para todos los fans.

Vía: Nintendo Music