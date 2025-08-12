Uno de los juegos más raros de GameCube llegará a Switch Online

En este momento no hay nada que pare a Switch 2, la consola del momento que está arrasando en ventas tanto de hardware como software, y esto se debe a una estrategia bien pensada por parte de Nintendo con lanzamientos exclusivos para cada mes y para todo tipo de públicos. Y mientras esperamos a la siguiente gran entrega, Metroid Prime 4, la empresa nos está dejando algunos clásicos para calentar motores.

Mediante sus cuentas oficiales, la gran N nos lanzó un tráiler de Chibi-Robo!, título de GameCube que si bien no es uno de los clásicos más queridos, se ha hecho una fama de culto dentro de la comunidad entusiasta. Este llegará al servicio online exclusivo de la consola híbrida nueva. Y lo hará para el próximo 21 de agosto, por lo que los fanáticos deberán esperar una semana más para echarle un vistazo.

Acá la descripción oficial del juego:

Chibi-Robo! es un videojuego de aventuras desarrollado por Skip Ltd. y publicado por Nintendo para la consola GameCube en 2005 en Japón y 2006 en Norteamérica. El jugador controla a un pequeño robot doméstico de 10 centímetros de altura cuyo objetivo principal es ayudar a la familia Sanderson con diversas tareas del hogar. Estas misiones van desde limpiar manchas y recoger basura hasta resolver problemas más complejos relacionados con la convivencia familiar. El juego combina exploración, gestión de recursos y minijuegos, destacando por su estilo entrañable y una narrativa que mezcla humor y momentos emotivos.

El título presenta un ciclo de día y noche que influye en las actividades y en el comportamiento de los personajes, así como un sistema de energía que obliga a Chibi-Robo a recargarse periódicamente para seguir funcionando. Su ambientación y perspectiva desde el diminuto punto de vista del protagonista ofrecen una experiencia única, donde objetos cotidianos se convierten en obstáculos o escenarios completos. Pese a su estética sencilla y amigable, el juego aborda temas de relaciones familiares y responsabilidad, lo que lo ha convertido en un título de culto entre los fanáticos de Nintendo.

Recuerda que para jugarlo debes contar con una membresía de Switch Online + Expansion Pack. Además, de contar con la consola Switch 2.

Nota del autor: La verdad no esperaba esto tan pronto, ya empiezan a salir los juegos caros de la consola. El siguiente debería ser Fire Emblem: Path of Radiance.



