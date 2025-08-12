Juego nuevo de la franquicia Hot Wheels es anunciado

Los videojuegos de carreras nunca son suficientes, por lo que cada año tenemos algunos lanzamientos de este tipo, ya sea con karting, de arcade callejero y claro, el F1 nunca falta, así que quienes sean fanáticos de ese frenetismo se pueden sentir atendidos por los desarrolladores. Una franquicia que no se puede quedar atrás es la de Mattel llamada Hot Wheels, la cual nos tiene una sorpresa para los próximos meses.

Se anunció un juego que llegará a Nintendo Switch, PS5, Xbos Series X/S y PC el próximo 24 de octubre de 2025, Hot Wheels Let's Race: Ultimate Speed. Mattel y GameMill Entertainment confirmaron el lanzamiento de este juego de carreras arcade inspirado en la serie animada de Netflix, Let's Race, que trasladará la velocidad, los saltos imposibles y la emoción de la pantalla chica a las consolas. La producción corre a cargo de Bamtang Games y contará con una jugabilidad pensada para toda la familia.

En cuanto a su peso, el título requerirá un espacio moderado en la memoria de la consola, por lo que descargarlo no debería ser un obstáculo para los fanáticos que quieran encender motores desde el primer día. Además, el juego incluirá una selección de vehículos icónicos como GT-Scorcher, Super Twin Mill, Roger Dodger y Duck N' Roll, cada uno con habilidades únicas, así como 12 pistas inspiradas en la serie para poner a prueba los reflejos de los jugadores.

La propuesta promete enfrentamientos contra jefes gigantes como la cobra del Profesor Rearview o un dragón escupefuego, además de cinco modos de juego: Campamento de Carreras, Campeón de Copa, Pruebas de Velocidad, Constructor de Pistas y Carreras Libres. También ofrecerá multijugador local para hasta cuatro jugadores en pantalla dividida, con controles rápidos y fluidos para mantener la adrenalina al máximo.

Hot Wheels Let's Race: Ultimate Speed se venderá en formato digital estándar y en una Edición Digital Deluxe de $49.99 USD con el paquete DLC “High Voltage Speed”. También llegará una Edición Limitada física por $39.99 USD, que incluirá el mismo DLC y un coche GT Scorcher de metal fundido, convirtiéndose en un artículo de colección para los amantes de la marca.

Vía: GN

Nota del autor: La franquicia no para de ser explotada por Mattel. Pero si todo vende en masa, la verdad no los culpo al lanzar tantas cosas.