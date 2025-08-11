Paw Patrol tendrá su propio juego estilo Mario Kart

En estos momentos la franquicia de Mario Kart es una de las más grandes del mundo, a tal punto de que otras empresas quieren simular su éxito creando sus propios videojuegos, prueba de ello son los lanzamientos de carreras de sagas como Garfield y hasta el crossover de Nickelodeon. Hablando justo de dicha empresa de logo naranja, una de sus marcas tendrá su propio título de karting pronto, un programa infantil que fue muy famoso durante la pasada década.

El estudio Outright Games, junto a 3DClouds, ha confirmado PAW Patrol: Rescue Wheels Championship para múltiples plataformas, incluyendo Nintendo Switch y Switch 2. Inspirado en la popular serie animada, este título de carreras estilo kart convertirá a los personajes en pilotos de monster trucks, con un enfoque pensado para el público infantil y familiar. Su propuesta busca combinar mecánicas sencillas para los más pequeños con elementos de estrategia para jugadores de mayor edad.

Entre sus características, el juego ofrecerá 12 pistas y tres arenas basadas en ubicaciones emblemáticas como Bahía Aventura, la Montaña de Jake y Foggy Bottom, con la inclusión de obstáculos interactivos, power-ups y coleccionables. Los jugadores podrán elegir entre héroes como Chase, Marshall, Skye y Rubble, o incluso villanos como el alcalde Humdinger y Roxi, cada uno con habilidades únicas que aportan variedad a las partidas.

En cuanto a modos de juego, PAW Patrol: Rescue Wheels Championship contará con opciones para un solo jugador y multijugador local en pantalla dividida, con una clasificación que asegura contenido apto para todas las edades. Se han diseñado controles simplificados, como la autoaceleración, para facilitar la experiencia a los más pequeños, mientras que los power-ups y acrobacias aéreas ofrecen un reto adicional para jugadores experimentados.

Respecto a su rendimiento técnico, la versión para Switch promete un tamaño de descarga estimado de entre 8 y 12 GB, mientras que en Switch 2 podría ofrecer mejoras como resolución más alta, texturas mejoradas y hasta 60 fotogramas por segundo estables, según especulaciones. Esta optimización apunta a aprovechar las capacidades del hardware de próxima generación, consolidando al título como una apuesta fuerte dentro del catálogo familiar y de carreras arcade.

Se lanza el 31 de octubre para diversas plataformas.

Vía: NT

Nota del autor: Es raro que se vaya a lanzar el mismo día que Mina The Hollower, aún así es para públicos diferentes.