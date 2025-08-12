Revelan nuevo e impresionante glitch en Donkey Kong Bananza

Donkey Kong Bananza es uno de los mejores juegos del año, y una de las razones por las cuales el público ama esta entrega tiene que ver con el movimiento del protagonista. En esta ocasión, Nintendo le ha dado una gran lista de habilidades a Donkey Kong, y ahora se ha descubierto un glitch que permite que el chango sea capaz de volar infinitamente.

Recientemente, la comunidad de speedrunners descubrieron una técnica que han llamado infinite fast aerial turfsurf, o IFAT. Esto permite que Donkey Kong logre volar indefinidamente, con lo cual muchos jugadores han logrado saltarse secciones de los diferentes para llegar a los créditos de la manera más rápida posible. El resultado es impresionante, pero no todos pueden hacerlo.

¿Cómo hacer el IFAT?

Para lograr un IFAT de forma efectiva, debes arrancar un objeto del suelo, saltar, hacer un turf surf, cancelarlo de inmediato y volver a activarlo. Si bien esto no suena tan complicado, ya que son solo un par de acciones, la realidad es que esto es algo complicado debido a la velocidad y el orden de los botones que necesitas presionar. De esta forma, solo aquellos que se dedican a terminar el juego de la forma más rápida han sido capaces de lograr esto.

Para lograr esto de una forma sencilla, los expertos recomiendan remapear los botones en un Pro Controller para el Switch 2. Por su parte, Nintendo no ha corregido este glitch, y si bien existe la posibilidad de que esto ya no sea posible en un futuro, por el momento parece que esta será una táctica válida en todos los speedrun de Donkey Kong Bananza. En temas relacionados, ¿es posible terminar el juego sin recolectar alguna banana? De igual forma, este es el mejor easter egg en el título.

Nota del Autor:

El movimiento de Donkey Kong es único. Nintendo le ha dado una personalidad única a este personaje, al mismo tiempo que mantiene algunas de las ideas que vimos en el trabajo de Rare. El resultado es algo muy adictivo que ha logrado conquistar a todos aquellos que pongan sus manos sobre este título.

Vía: Nicro