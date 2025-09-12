Nintendo revela Fire Emblem Fortune's Weave para Switch 2

Como muchos ya lo esperaban, el Nintendo Direct del día de hoy culminó con un gran anuncio relacionado con Fire Emblem. Si bien no vimos una versión de Switch 2 de Three Houses o el remake de Genealogy of the Holy War, sí se confirmó un nuevo juego. Esta entrega lleva el nombre de Fire Emblem Fortune's Weave, el cual estará disponible en algún punto del 2026.

La nueva entrega nos llevará a un mundo en donde las batallas en el coliseo son la principal forma de entretenimiento, y convertirse en el campeón es uno de los sueños del protagonista. Lamentablemente, no hay una fecha de lanzamiento exacta, pero Fire Emblem Fortune's Weave estará disponible en Switch 2 en algún punto del 2026.

Vía: Nintendo