Nintendo Direct superó en audiencia al evento de Apple

    La semana pasada de forma inesperada tuvimos un nuevo Nintendo Direct en viernes, evento en el que se mostraron varios juegos además de festejar el 40 aniversario de la franquicia Super Mario. De hecho, el martes de la misma semana Apple mostró sus nuevos gadgets para vender en los siguientes, y aunque es la empresa más popular en cuanto a tecnología, se quedó muy atrás en cuanto gente interesada en ver su transmisión.

    El más reciente Direct logró un récord inesperado al superar en audiencia al evento de presentación del iPhone 17 de Apple. Según datos de StreamCharts, la transmisión alcanzó un pico de 2,92 millones de espectadores simultáneos, frente a los 2,80 millones del evento de Apple realizado tres días antes.

    La presentación de casi 90 minutos estuvo cargada de anuncios clave para la comunidad. Entre ellos destacaron la llegada de Super Mario Galaxy y Super Mario Galaxy 2 a Switch, además de la confirmación de la fecha de estreno de Super Mario Galaxy: La Película, fijada para el 3 de abril de 2026. El momento de mayor audiencia se registró durante el tráiler de Resident Evil Requiem, uno de los anuncios sorpresa del evento.

    Otros lanzamientos confirmados incluyeron Metroid Prime 4: Beyond, una nueva entrega de Fire Emblem y un DLC para Donkey Kong Bananza, lo que generó gran entusiasmo entre los seguidores. El canal japonés de Nintendo, por sí solo, sumó más de 1,5 millones de espectadores, y la cobertura de streamers ayudó a crecer el hype.

    En total, el Nintendo Direct acumuló 3,2 millones de horas de visualización, convirtiéndose en la segunda transmisión más vista en la historia de la compañía. Dentro del calendario de presentaciones de tecnología y videojuegos de 2025, ocupa ya el tercer puesto, únicamente detrás del debut oficial de Nintendo Switch 2 y del Summer Game Fest 2025, dejando atrás incluso al propio evento del iPhone 17.

    Nota del autor: Era obvio que iba a ganar, ya que los juegos son del interés en su mayoría. La tecnología no tanto, pues se asume que es un iPhone más del montón.

