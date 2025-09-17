Lollipop Chainsaw RePOP llegará a Nintendo Switch 2

Hace un año, Lollipop Chainsaw RePOP llegó a consolas y PC, entre ellas, el Nintendo Switch. Sin embargo, el trabajo de Suda51 fue demasiado para esta plataforma híbrida, puesto que se reportaron múltiples problemas técnicos. Afortunadamente, los desarrolladores han confirmado que una versión para Switch 2 ya está en desarrollo, y solucionará muchos de los errores que encontramos en su predecesor.
Recientemente, Dragami Games, responsables por Lollipop Chainsaw RePOP, confirmaron que ya están trabajando en una versión de este juego para el Nintendo Switch 2, la cual nos ofrece una serie de mejoras significativas en resolución, frame rate y calidad gráfica general. Este contenido estará disponible en noviembre de este año.
¿Actualización gratuita?
Junto a esto, Dragami Games ha confirmado que aquellos que ya compraron Lollipop Chainsaw RePOP en Switch, podrán acceder a las mejoras de la versión de Switch 2 por medio de una actualización. Lamentablemente, por el momento se desconoce si esto tendrá un precio adicional, o si la mejora será gratuita, algo que podría atraer a más de un fan de este título y su director.
Recordemos que Lollipop Chainsaw es un juego de Suda51, el cual cuenta con la participación de James Gunn en su guion. El título, lanzado originalmente en el 2012, obtuvo un gran reconocimiento y se convirtió en un clásico de culto. El año pasado, Dragami Games y Suda51 trajeron de vuelta este título por medio de una remasterización, la cual ha expuesto a una nueva generación a un trabajo único.
Lollipop Chainsaw RePOP para Nintendo Switch 2 estará disponible en noviembre de este año. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestro gameplay de este título.
Nota del Autor:
Como fan de Suda51, me duele mucho no tener este título en mi colección. Si bien es bueno ver que una versión de Switch 2 ya está en camino, es muy probable que opte por la edición de PlayStation 5. La cuestión ahora es conseguir una copia física. Si esto no es posible, me tendré que resignar a una versión digital.
Vía: Dragami Games