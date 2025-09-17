Se dan detalles de los modos gráficos de Metroid Prime 4

Variedad para quienes prefieren agilidad

Hace una semana por fin nos enteremos de la fecha de lanzamiento de Metroid Prime 4: Beyond, nuevo juego de la franquicia que continúa la historia inconclusa de hace años; y lo mejor, es que tendrá dos versiones para quien ya disponga de un Switch 2 y disfrute las bondades del hardware. De hecho, habrá distintas maneras de visualizarlo en el nuevo aparato, y esos detalles ya se dieron a conocer a todo el público.

El esperado título de Retro Studios ofrecerá dos modos de visualización que buscan adaptarse tanto a quienes priorizan la fidelidad gráfica como a quienes prefieren el máximo rendimiento en la experiencia de juego.

De acuerdo con la información oficial, el Modo Calidad permitirá disfrutar del juego en resolución 4K a 60 fps con HDR cuando la consola esté en modo dock, mientras que en modo portátil alcanzará 1080p a 60 fps con HDR. Por otro lado, el Modo Rendimiento apunta a los jugadores que buscan mayor fluidez, ofreciendo 1080p a 120 fps con HDR en dock y 720p a 120 fps con HDR en modo portátil.

Además de estas configuraciones, Nintendo también presentó la nueva línea de amiibo relacionados con la franquicia. El 6 de noviembre estarán disponibles las figuras de Samus y de Samus y Vi-O-La, mientras que el amiibo de Sylux, inspirado en el misterioso cazarrecompensas, llegará junto al lanzamiento oficial del juego.

Con estos anuncios, Metroid Prime 4: Beyond se perfila como uno de los títulos más ambiciosos de la saga, combinando avances técnicos con la tradicional inmersión que caracteriza a la serie. La estrategia busca ofrecer al público opciones flexibles de rendimiento, a la par de productos de colección que refuercen el atractivo entre los seguidores más fieles. Recuerda que se lanza el 4 de diciembre en ambas consolas Switch.

Vía: NT

Nota del autor: Ya quedan solo tres meses para adentrarnos en esta aventura. Muero por volver a controlar a Samus y derrotar a los piratas espaciales.