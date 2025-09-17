    Se dan detalles de los modos gráficos de Metroid Prime 4

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS17/09/2025 12:43 p. m.
    Pnn

    Variedad para quienes prefieren agilidad

    Hace una semana por fin nos enteremos de la fecha de lanzamiento de Metroid Prime 4: Beyond, nuevo juego de la franquicia que continúa la historia inconclusa de hace años; y lo mejor, es que tendrá dos versiones para quien ya disponga de un Switch 2 y disfrute las bondades del hardware. De hecho, habrá distintas maneras de visualizarlo en el nuevo aparato, y esos detalles ya se dieron a conocer a todo el público.

    El esperado título de Retro Studios ofrecerá dos modos de visualización que buscan adaptarse tanto a quienes priorizan la fidelidad gráfica como a quienes prefieren el máximo rendimiento en la experiencia de juego.

    De acuerdo con la información oficial, el Modo Calidad permitirá disfrutar del juego en resolución 4K a 60 fps con HDR cuando la consola esté en modo dock, mientras que en modo portátil alcanzará 1080p a 60 fps con HDR. Por otro lado, el Modo Rendimiento apunta a los jugadores que buscan mayor fluidez, ofreciendo 1080p a 120 fps con HDR en dock y 720p a 120 fps con HDR en modo portátil.

    Además de estas configuraciones, Nintendo también presentó la nueva línea de amiibo relacionados con la franquicia. El 6 de noviembre estarán disponibles las figuras de Samus y de Samus y Vi-O-La, mientras que el amiibo de Sylux, inspirado en el misterioso cazarrecompensas, llegará junto al lanzamiento oficial del juego.

    Con estos anuncios, Metroid Prime 4: Beyond se perfila como uno de los títulos más ambiciosos de la saga, combinando avances técnicos con la tradicional inmersión que caracteriza a la serie. La estrategia busca ofrecer al público opciones flexibles de rendimiento, a la par de productos de colección que refuercen el atractivo entre los seguidores más fieles. Recuerda que se lanza el 4 de diciembre en ambas consolas Switch.

    Vía: NT

    Imagen

    Nota del autor: Ya quedan solo tres meses para adentrarnos en esta aventura. Muero por volver a controlar a Samus y derrotar a los piratas espaciales.

    Etiquetas: , , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Apptomix semana 40: 3 juegos de iOS y Android que debes jugar
    Apptomix semana 40: 3 juegos de iOS y Android que debes jugar
    Nuevo tráiler de Medal of Honor: Warfighter nos muestra una persecución en auto
    Nuevo tráiler de Medal of Honor: Warfighter nos muestra una persecución en auto
    Sony e Insomniac anuncian Resistance Collection para PS3
    Sony e Insomniac anuncian Resistance Collection para PS3
    Ubisoft muestra en un nuevo tráiler de Assassin’s Creed III la historia de Connor
    Ubisoft muestra en un nuevo tráiler de Assassin’s Creed III la historia de Connor
    Valve lanza software que no es de videojuegos en Steam
    Valve lanza software que no es de videojuegos en Steam
    Notch libera video de la física de 0x10c
    Notch libera video de la física de 0x10c
    Machinarium llegará el 9 de octubre a la PlayStation Network
    Machinarium llegará el 9 de octubre a la PlayStation Network
    Calendario de lanzamientos de Xbox Live para las próximas semanas
    Calendario de lanzamientos de Xbox Live para las próximas semanas
    Nuevo tráiler de Animal Crossing: Jump Out nos muestra las nuevas características del juego
    Nuevo tráiler de Animal Crossing: Jump Out nos muestra las nuevas características del juego
    Hoy comienza a llegar la nueva actualización para Xbox 360
    Hoy comienza a llegar la nueva actualización para Xbox 360
    Rumor: Sony regresa al EGS
    Rumor: Sony regresa al EGS
    GameStyle: ¿Eres muy fan de God of War? Mira este increíble tatuaje
    GameStyle: ¿Eres muy fan de God of War? Mira este increíble tatuaje
    Nuevo tráiler de Epic Mickey 2: The Power of Two nos muestra el uso de la pintura y el disolvente
    Nuevo tráiler de Epic Mickey 2: The Power of Two nos muestra el uso de la pintura y el disolvente
    Actualización semanal de la PlayStation Store
    Actualización semanal de la PlayStation Store
    Los juegos de EA para Wii U requieren ingresar con la cuenta de Origin y Nintendo Network ID
    Los juegos de EA para Wii U requieren ingresar con la cuenta de Origin y Nintendo Network ID
    Presentado un nuevo tráiler de Marvel Heroes para PC
    Presentado un nuevo tráiler de Marvel Heroes para PC
    El sistema de peleas de Final Fantasy estuvo inspirado en un deporte americano
    El sistema de peleas de Final Fantasy estuvo inspirado en un deporte americano
    DoDonPachi Maximum llegará esta semana a iOS
    DoDonPachi Maximum llegará esta semana a iOS
    Ésta será la portada del próximo juego de Tomb Raider
    Ésta será la portada del próximo juego de Tomb Raider
    La Comic-Con Internacional seguirá con sede en San Diego
    La Comic-Con Internacional seguirá con sede en San Diego
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo