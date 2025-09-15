    Usuarios notan que Nintendo cambió su enfoque de los Direct

    15/09/2025 1:11 p. m.

    Un nuevo enfoque que beneficia al fan

    La semana pasada tuvimos una nueva entrega de Nintendo Direct, evento en el que se mostraron varios juegos que saldrán en los próximos meses, con fechas esperanzadoras para los usuarios, pues no tienen esperar mucho para disfrutar de diferentes franquicias queridas en la industria. Con esto en mente, los usuarios se han dado cuenta que la empresa dueña de Mario ha seguido un camino interesante respecto a los lanzamientos contemplados.

    Nintendo estaría consolidando un nuevo enfoque para sus presentaciones en video, especialmente con la llegada de Switch 2. Tras el Partner Showcase y el evento dedicado a Kirby Air Riders, el reciente Direct ha reforzado la idea de que la compañía busca centrarse en anuncios inmediatos, priorizando juegos que estarán disponibles en el corto plazo y dejando de lado proyectos que debutarían en varios años. Dejando de lado el método de Metroid Prime 4 en 2017 o Tears of The Kingdom en 2019.

    Este cambio ha despertado el interés de la comunidad, ya que difiere de la estrategia utilizada anteriormente, cuando Nintendo solía mostrar avances de títulos que tardarían en llegar incluso dos o tres años después. Ahora, la intención parece ser mantener el entusiasmo con anuncios más concretos y cercanos a su lanzamiento.

    De acuerdo con analistas y figuras cercanas a la empresa, la clave estaría en ofrecer lo justo para alimentar la expectativa sin arriesgarse a comprometer fechas lejanas que podrían cambiar con el tiempo. De este modo, se busca que cada Direct mantenga la relevancia sin desgastar la emoción de los jugadores.

    Incluso Kit y Krysta, exintegrantes de Nintendo, respaldaron esta hipótesis, señalando que las futuras presentaciones servirán como ventanas de promoción ajustadas al calendario real de lanzamientos. Con ello, la compañía japonesa marcaría una tendencia distinta para su nueva generación de hardware, enfocada en mantener un ritmo constante de sorpresas sin recurrir a revelaciones prematuras.

    Vía: NT

    Nota del autor: Espero que sigan ese camino. Aunque el de FromSoftware seguramente sí se va tardar en salir.

    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
