Nueva versión de Super Mario Galaxy tendrá mejoras que no vienen en 3D All-Stars

    Hace algunos días atrás se llevó a cabo el último Nintendo Direct del año, en el que se mostraron algunas sorpresas para celebrar el 40 aniversario de su plomero, y uno de los productos estrella es Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2, compilación de las dos entregas de Wii que gozan de resolución en HD. Aunque, hace 5 años ya había llegado el primero en la colección anterior, y eso hace que los fans se pregunten si habrá un cambio importante en relación a dicha versión.

    No habrá más discusión, ya que ambos juegos llegarán con mejoras gráficas y técnicas que superan a lo visto en la colección mencionada. Entre las novedades se incluyen interfaz renovada, la posibilidad de elegir entre controles tradicionales o de movimiento, reproductor de música integrado, resolución mejorada y contenido adicional para el modo Storybook. Además, se confirmó que los dos recibirán una actualización gratuita en Switch 2 que habilitará compatibilidad con resolución 4K.

    Los jugadores que han tenido acceso a las versiones mejoradas destacan que las cinemáticas muestran un mayor nivel de detalle, algo que se aprecia en escenas clave como las apariciones de la princesa Peach. Estos cambios marcan una diferencia notable respecto a las secuencias vistas en 3D All-Stars, lo que refuerza la impresión de que Nintendo buscó ofrecer una experiencia más pulida.

    Otro aspecto es el tamaño de los archivos, ya que Super Mario Galaxy ocupa más espacio que la segunda entrega debido al peso de sus cinemáticas prerenderizadas. Esto sugiere que Nintendo abandonó el método híbrido de emulación y renderizado nativo, optando en su lugar por un tratamiento más cercano a un remaster tradicional. Lo cual puede beneficiar al espacio a utilizar en las consolas.

    Con estas mejoras confirmadas, tanto Galaxy como Galaxy 2 se perfilan como lanzamientos clave para el aniversario del personaje. La atención ahora se centra en conocer si Nintendo revelará más contenido inédito en futuras actualizaciones, ya que los fans esperan que este regreso de Mario a la exploración espacial se convierta en una de las propuestas más completas. Y que claro, abrirá camino hacia la promoción de la película en 2026.

    Estos juegos llegan el 2 de octubre, ya sea por separado o en un paquete.

