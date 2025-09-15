El libro de Rosalina en Super Mario Galaxy será real

Una de las razones por la cual Super Mario Galaxy es tan amado por los fans, se debe a Rosalina. Nintendo no solo creó un nuevo personaje para este juego, sino que le dio un trasfondo nunca antes visto en la serie principal del plomero. Ahora, a casi 20 años del lanzamiento de este título, se ha confirmado que el libro que nos cuenta el pasado de Rosalina por fin estará a la venta.

Como parte de los anuncios del pasado Nintendo Direct, la Gran N ha confirmado que el libro de Rosalina’s Storybook tendrá un lanzamiento físico gracias a Dark Horse Books. Este material tendrá un precio de $25 dólares, y estará a la venta a partir del próximo 25 de noviembre del 2025. Esta es su descripción:

“Nuestra historia comienza hace muchísimo tiempo con una niña que vio una nave espacial oxidada que transportaba a Luma, una pequeña niña estrella.



Esta es la historia de esa niña y esa niña estrella que emprenden un gran viaje juntos, buscando una cosa y encontrando algo completamente distinto. Esta es la historia de Rosalina y los Lumas y el secreto de su vínculo especial”.

El libro de Rosalina

En Super Mario Galaxy, el jugador tiene la oportunidad de conocer la historia de Rosalina por medio de un libro, el cual nos relata cómo es que este personaje llega a conocer a los Lumas y eventualmente encuentra su lugar en el universo. Ahora, la versión de Nintendo Switch de este título tendrá una serie de páginas adicionales. Lamentablemente, este material adicional no formará parte del lanzamiento físico.

De igual forma, es importante mencionar que el libro solo estará en preventa en My Nintendo Store. Sin embargo, es muy probable que Amazon se encargue de este punto en México y otras partes del mundo. Sin duda alguna, algo que todos los fans de Super Mario Galaxy deben de tener en su colección

Recuerda, Rosalina’s Storybook estará a la venta a partir del 25 de noviembre del 2025. En temas relacionados, puedes conocer más sobre Super Mario Galaxy en Switch aquí. De igual forma, The Super Mario Galaxy Movie es la siguiente película en la serie.

Nota del Autor:

Super Mario Galaxy es uno de los mejores juegos de Mario, y tener algo como el libro de Rosalina físico es un sueño hecho realidad para muchos fans. Claro, es algo lamentable que no se incluyen las nuevas páginas, pero sigue siendo un material espectacular que todos los fans deben de tener en sus colecciones.

