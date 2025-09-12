Anuncian Super Mario Galaxy 2 para Switch

Nintendo anunció que Super Mario Galaxy y Super Mario Galaxy 2 llegarán juntos en un paquete especial para Nintendo Switch y Switch 2. Se trata de versiones mejoradas de las dos entregas originales de Wii, adaptadas para aprovechar las capacidades de las consolas actuales y ofrecer a los jugadores la oportunidad de revivir una de las aventuras más aclamadas del fontanero.

El anuncio también vino acompañado de dos nuevas figuras Amiibo: uno de Mario con su icónico traje espacial y otro de Rosalina, que debutó en la saga galáctica. Con esta colección y sus extras, la compañía busca celebrar uno de los capítulos más memorables de la franquicia y acercarlo a nuevas generaciones de fans.

Será lanzado el 10 de octubre, en edición física y digital.

Vía: Nintendo