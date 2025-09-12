Primer vistazo oficial de la película de The Super Mario Galaxy Movie

2025 marca el 40 aniversario de Super Mario Bros. De esta forma, Nintendo comenzó su presentación del día de hoy con una celebración del plomero más famoso del mundo, confirmado que en el Nintendo Museum tendrá una sección especial enfocada al desarrollo de los juegos de esta serie. Afortunadamente, esto no es todo, ya que por fin tuvimos más información sobre la siguiente película de este personaje.

Como ya se esperaba, tuvimos el primer vistazo oficial a la secuela de The Super Mario Bros. Movie, confirmado que la película llevará el nombre de The Super Mario Galaxy Movie, algo que se había rumoreado en los últimos días. La cinta será el evento principal del 40 aniversario de la serie.

Te recordamos que The Super Mario Galaxy Movie estará disponible el próximo 3 de abril del 2026.

Vía: Nintendo