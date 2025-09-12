    Nintendo anuncia su Amiibo más caro hasta la fecha

    Rompiendo récords de precios

    Nintendo sorprendió hoy al revelar que los nuevos amiibo de Kirby Air Riders se convertirán en los más caros de su historia. Las figuras anunciadas incluyen a Kirby con la Warp Star y a Bandana Waddle Dee con la Winged Star, ambas con un nivel de detalle alto, pero con un precio que ha sorprendido a los coleccionistas.

    Cada uno de estos amiibo costará $50 dólares, lo que significa que adquirir ambos elevará la cifra a $100 dólares, una cantidad que marca un precedente dentro de la línea de coleccionables de la compañía. Las tiendas ya han confirmado estos precios, lo que confirma que no se trata de un error o filtración.

    Nintendo adelantó que habrá más actualizaciones en la línea de Kirby Air Riders, aunque aún no se sabe qué otras figuras se unirán ni si seguirán con la misma política de precios altos. La expectativa por la calidad del producto choca con la preocupación de los jugadores y coleccionistas por el gasto que implicará.

    En cuanto a otras franquicias, también se compartieron precios de futuros amiibo: los de Metroid Prime 4 tendrán variaciones, con Samus y Vi-O-La a $40 dólares, mientras que Samus y Sylux costarán $30 dólares cada uno. Por su parte, los nuevos amiibo de Super Mario Galaxy también estarán valorados en $40 dólares, consolidando la tendencia hacia precios más elevados en estas figuras.

    Vía: NE

    Imagen

    Nota del autor: Entonces solo me compraré uno de Kirby Air Riders. Los de Mario igual, y quizá uno de Metroid.



