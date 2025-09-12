Tráiler confirma cuándo llegará Metroid Prime 4: Beyond

Metroid Prime 4: Beyond es uno de los juegos más esperados del Nintendo Switch y Switch 2. Si bien muchos pensaban que el título sería retrasado hasta el siguiente año, la Gran N ha compartido un nuevo tráiler, el cual ha confirmado que esta entrega por fin estará disponible el 4 de diciembre del 2025.

Esta es la descripción oficial de esta entrega:

“Tras un accidente inesperado, Samus se ve transportada al misterioso planeta Viewros. Explora tu entorno en busca de pistas, aprovecha al máximo tu equipo y armas, y usa las nuevas habilidades psíquicas de Samus (y su moto tecnológicamente avanzada, la Vi-O-La) para recorrer y explorar el entorno”.

De igual forma, se ha confirmado que el 6 de noviembre del 2025 estarán a la venta dos nuevos Amiibo de este juego, Samus (Metroid Prime 4: Beyond) y Samus & Vi-O-La (Metroid Prime 4: Beyond), y el 4 de diciembre de este año llegará una figura de Sylux. Por último, el el 28 de octubre estará a la venta un libro, conocido como Metroid Prime 1-3: A Visual Retrospective, el cual incluye dibujos conceptuales, ilustraciones, un detrás de cámaras de Metroid Prime, Metroid Prime 2: Echoes, Metroid Prime 3: Corruption y Metroid Prime Remastered, y comentarios exclusivos Kensuke Tanabe, productor de la serie, y Retro Studios.

Recuerda, Metroid Prime 4. Beyond llegará a Nintendo Switch y Switch 2 el 4 de diciembre del 2025.









Vía: Nintendo