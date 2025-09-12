La gran n deslumbra en una nueva emisión del Nintendo Direct

La gran N no defraudó en su más reciente emisión del Nintendo Direct que duró una hora, para presentar las novedades que llegarán al mercado en los próximos meses y como es habitual, habrá variedad para todo el público y la añoranza estará más presente que nunca.

En el marco del 40° aniversario de Mario Bros., se anunció que habrá una remasterización en HD de Super Mario Galaxy y Super Mario Galaxy 2 que hará su arribo para Nintendo Switch y también durante el siguiente abril, seremos testigos de una nueva película animada en este mismo universo.

Para 2026, se dio a conocer cuál será el catálogo first party de la compañía nipona para su flamante nueva consola, Nintendo Switch 2, incluyendo producciones como Fire Emblem: Fortune's Weave, Mario Tennis Fever, Super Mario Bros. Wonder Nintendo Switch 2 Edition, Tomodachi Life: Living the Dream y Yoshi and the Mysterious Book.

Aunado a lo anterior, llamó la atención que el Pokémon Ditto tendrá su propia aventura en una experiencia similar a Stardew Valley y Dragon Quest Builders que responde al nombre de Pokémon Pokopia. Este experimento es una colaboración que corre a cargo de Game Freak y Tecmo Koei.

Para sorpresa de muchos, Virtual Boy, el mayor fracaso comercial de Nintendo en el rubro del hardware prepara su retorno como parte de la suscripción Nintendo Switch Online + Expansion Pack y tendrá el visor para reproducir el efecto 3D en diferentes tonalidades del color rojo.

Sin importar el aumento en los precios por las políticas arancelarias a nivel mundial, las figuras Amiibo parecen tener un nuevo aire y varios personajes harán su aparición, incluyendo franquicias como Kirby Air Riders, Metroid Prime 4: Beyond y por supuesto, Super Mario Galaxy.

En el terreno de los desarrolladores externos, Capcom reveló un arsenal de productos demostrando su firme compromiso con Nintendo Switch 2, destacando: Mega Man Star Force: Legacy Collection y Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection.

La saga Resident Evil también prepara su aterrizaje con las versiones gold de Resident Evil 7 y Resident Evil Village, además de que recibirá al nuevo Resident Evil Requiem que apostará por el terror psicológico situado en el medio oeste estadounidense.

Finalmente, se confirmó que la trilogía del remake de Final Fantasy VII saldrá de PlayStation y llegará a la plataforma de Nintendo, además Dragon Quest VII Reimagined, el cual es considerado un videojuego de culto entre los gamers alrededor del planeta.

Como es habitual, Nintendo es un experto en transmitir nostalgia y magia entre su base instalada de usuarios y en esta ocasión no fue la excepción, dejando patente que se avecinan muy buenos tiempos para el mundo del entretenimiento gracias al tirón comercial y mediático que tendrá el 40° aniversario de Mario Bros.



