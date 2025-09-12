Capcom anuncia Mega Man Star Force: Legacy Collection

Otra saga que llega a dispositivos actuales

Aunque muchos dicen que no, a Capcom todavía le sigue importando una de sus franquicias estrella, Mega Man, la cual poco a poco ha estado teniendo recopilaciones por todas las sagas importantes, resaltando que hacían falta los lanzamientos de Nintendo DS y las aventuras en 3D de PlayStation. Y por fortuna, una de ellas será toda una realidad según lo dice un tráiler liberado esta mañana.

La empresa confirmó oficialmente el regreso de la saga Mega Man Star Force con el anuncio de Mega Man Star Force: Legacy Collection, un paquete que reunirá las siete entregas de la serie de RPG de acción. La colección estará disponible en 2026 para Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox y PC, ofreciendo tanto a veteranos como a nuevos jugadores la oportunidad de redescubrir esta franquicia en un solo lugar.

Aquí el tráiler:

Los títulos incluidos son:

Mega Man Star Force Pegasus

Mega Man Star Force Leo

Mega Man Star Force Dragon

Mega Man Star Force 2 Zerker x Ninja

Mega Man Star Force 2 Zerker x Saurian

Mega Man Star Force 3 Black Ace

Mega Man Star Force 3 Red Joker

De acuerdo con Capcom, esta colección conservará la jugabilidad original que caracterizó a la saga, pero con mejoras visuales y de calidad de vida pensadas para el hardware actual. Con esto, la compañía busca revitalizar una de sus franquicias más queridas y darle nueva vida en múltiples plataformas.

Vía: NE

Nota del autor: Personalmente estoy muy emocionado por esta colección. Pues ya solo nos dejaría la de Mega Man Legends, y esos juegos los necesito.