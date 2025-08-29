¿Pragmata es un nuevo Mega Man?

Pragmata ha dado mucho de qué hablar desde su revelación hace un par de años, pero no fue sino hasta su regreso a la luz pública en el 2025, que los fans han expresado un constante interés en esta nueva propiedad. Esto, como era de esperarse, eventualmente creó una serie de teorías, entre ellas, el hecho de que Pragmata es en realidad un nuevo Mega Man. Ante esta idea, Capcom por fin ha aclarado este rumor.

En una reciente entrevista con VGC, Naoto Oyama, productor de Pragmata, ha confirmado que este nuevo juego no es una nueva entrega de Mega Man, sino algo completamente original. Esto fue lo que Oyama comentó al respecto:

“Pragmata no es un juego de Mega Man. Es un juego completamente nuevo de Capcom.



De hecho, también fui uno de los productores de Mega Man Battle Network Legacy Collection, así que me alegra ver que a los amantes de Mega Man también les apasiona Pragmata. Desde mi punto de vista, es genial ver que la gente se muestra tan positiva al respecto”.

¿Pragmata es Mega Man?

Esta teoría surgió a principios de año, cuando tuvimos un mejor vistazo al juego. Al ver gameplay de Pragmata, los fans descubrieron una serie de similitudes con Mega Man, como el hecho de que Diana, la robot que nos acompaña, tiene un cañón similar al de Mega Man. Junto a esto, el hecho de que el juego se desarrollara en una base lunar tomada por máquinas malvadas infectadas por un virus, lo cual suena similar a Mega Man X8.

De esta forma, muchos llegaron a pensar que Pragmata en realidad era un reboot de Mega Man X. Lamentablemente, para todas estas personas, este no será el caso, ya que Capcom nos entregará una propiedad completamente nueva. Te recordamos que Pragmata llegará a nuestras manos en algún punto del 2026. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este juego aquí. De igual forma, este es el nuevo gameplay del juego.

Nota del Autor:

Todos queremos un nuevo Mega Man. Solo espero que este deseo no logre estropear las ilusiones de muchos en relación con Pragmata. El nuevo juego de Capcom luce increíble, y el hecho de que es una propiedad original, le da una gran libertad creativa a los desarrolladores, y es algo que tal vez no hubieran logrado al estar atados a Mega Man.

Vía: VGC