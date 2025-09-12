    Hacen comparativa de Resident Evil 9 de Switch 2 con PS5

    No podían faltar las comparaciones

    Esta mañana durante la trasmisión de Nintendo Direct se lanzó una bomba que no se esperaba, el anuncio oficial de Resident Evil 9 para Switch 2, consola que ahora sí puede correr los títulos más exigentes de la generación actual, pero con ciertas rebajas para tener el lanzamiento aceptable. Con esto en mente, no se iban a descartar los comentarios por parte de usuarios externos a la marca mencionada.

    Tras el anuncio, ya circula un video comparativo que enfrenta su apartado gráfico con la versión de PlayStation 5. El material ofrece una primera mirada a cómo se ejecuta el título en la nueva consola de Nintendo y, según lo visto, los resultados son sorprendentes.

    Si bien existen diferencias puntuales entre ambas ediciones, la adaptación demuestra que el hardware de Switch 2 es capaz de mover juegos de la actual generación sin sufrir las degradaciones notorias que marcaron a la primera consola. Esto marca un cambio importante en la percepción de la consola, que ahora puede estar más a la par de sus competidoras directas.

    Aquí el video:

    La comparativa refleja que Capcom logró conservar la esencia visual y técnica de Requiem en ambas plataformas, con ajustes mínimos que no afectan la experiencia general. Este logro ha generado entusiasmo entre los jugadores que dudaban de las capacidades técnicas de la nueva máquina de Nintendo.

    Además, el anuncio se vio acompañado de otra gran noticia: Resident Evil 7 y Resident Evil Village en sus ediciones completas también llegarán el 27 de febrero de 2026. Con ello, la consola amplía rápidamente su catálogo de survival horror, mostrando músculo tanto en títulos nuevos como en adaptaciones de renombre.

    Vía: NE

    Imagen

    Nota del autor: Sí se nota una rebaja definitivamente. Pero tampoco es como para exagerar. Como sea, lo compraré en PS5.

