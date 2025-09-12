    Resident Evil 9: Requiem llegará a Switch 2

    12/09/2025
    Capcom sorprendió a todos al confirmar que Resident Evil 9: Requiem también se estrenará en Nintendo Switch 2 el próximo 27 de febrero, el mismo día que en las demás plataformas. La compañía reveló que la consola de nueva generación de Nintendo recibirá la esperada entrega principal de la saga de terror sin ningún retraso respecto a su lanzamiento global.

    Como parte del anuncio, Capcom también confirmó que ese mismo día llegarán a Switch 2 Resident Evil 7 y Resident Evil Village en sus ediciones Gold, incluyendo todo el contenido descargable lanzado hasta ahora. Con esto, la consola amplía de golpe su catálogo de survival horror y se pone al día con las últimas entregas de la franquicia.

    Vía: Nintendo

