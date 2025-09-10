Crow Country y más juegos llegan a PlayStation Plus

La oferta de PlayStation Plus aumenta. A principios de mes se dio a conocer la selección de títulos para la suscripción Essential, los cuales todos los usuarios pueden disfrutar. Ahora, la compañía ha revelado los juegos que estarán disponibles en los niveles Premium y Extra, con una selección bastante interesante.

A partir del 16 de septiembre, todos los usuarios de PlayStation Plus Premium y Extra, podrá disfrutar de títulos como Persona 5 Tactica y Crow Country. Si bien en esta ocasión no vemos una selección con exclusivas de PlayStation o lanzamientos nuevos, los agregados son bastante interesantes. Esto es lo que podremos jugar en solo unos días:

WWE 2K25 | PS5, PS4

Persona 5 Tactica | PS5, PS4

Green Hell | PS5, PS4

Fate/Samurai Remnant | PS5, PS4

Crow Country | PS5, PS4

The Invincible | PS5

Conscript | PS5

Juegos de PlayStation Premium

Esto no es todo, y es que los jugadores que tengan una suscripción a PlayStation Plus Premium también podrán disfrutar del siguiente juego clásico:

Legacy of Kain: Defiance | PS5, PS4

Sin duda alguna, una selección bastante interesante, la cual le dará a los usuarios de este servicio la oportunidad de expandir sus horizontes con diferentes experiencias. Recuerda, todos estos juegos estarán disponibles para los usuarios de PlayStation Plus Premium y Extra a partir del 16 de septiembre. En temas relacionados, estos son los nuevos detalles del PS6. De igual forma, te decimos si vale la pena o no el nuevo Everybody’s Golf Hot Shots.

Nota del Autor:

De esta selección, Crow Country es algo que todos deben de jugar. Este es un fantástico survival horror muy al estilo de las entregas originales de Resident Evil. Es algo triste que la selección de septiembre no sea tan impresionante, pero no todos pueden ser unos ganadores.

Vía: PlayStation