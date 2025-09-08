El lector de discos en el PS6 sería opcional

Aunque el PlayStation 6 aún está a un par de años de distancia, ya tenemos bastante información sobre esta consola. Ahora, se ha dado a conocer que el hardware ya no vendría con un lector de discos integrado. En su lugar, este sería un producto externo, algo que estaría a la venta desde el inicio de esta generación.

De acuerdo con Insider Gaming, Sony tiene pensado fabricar todos los PlayStation 6 sin un lector de discos integrado. En su lugar, a la nueva consola se le podría agregar un lector de discos por separado, si es que el usuario así lo desea. Esto no es nuevo, puesto que la mitad de la generación de PS5 se introdujo un modelo con esta característica.

PlayStation 6 apunta a lo digital

Las fuentes cercanas aseguran que con esto, Sony quiere apelar a los jugadores que prefieren el formato físico o el digital, sin crear modelos diferentes. Recordemos que el PlayStation 5 llegó en dos opciones, una con lector de discos y otra completamente digital. De esta forma, el PS6 nos ofrecería una evolución natural para esta decisión.

Con esto, PlayStation permitirá adquirir la consola en un modelo digital sin lector, como paquete que incluya el lector extraíble, o bien comprando la unidad de disco aparte para quienes quieran actualizar más adelante. La decisión toma como punto de partida el buen rendimiento del lector extraíble en PlayStation 5, que alcanzó todos los objetivos internos de la compañía.

Al igual que otros rumores sobre el PS6, por el momento no hay información oficial, y es probable que pase algo de tiempo antes de que Sony comparta más detalles respecto a su siguiente consola. En temas relacionados, puedes conocer más sobre esta consola aquí. De igual forma, filtran detalles sobre la portátil de Sony.

Nota del Autor:

Considerando las decisiones que tomó Sony en esta generación, la idea de vender un PS6 sin lector de disco integrado, suena como algo bastante lógico. Lo interesante será ver si el público que prefiere el formato físico está dispuesto a pagar por el lector.

Vía: Insider Gaming