Reporte dice que la nueva portátil de PlayStation será similar a Switch

Se acerca el regreso de Sony

En estos momentos el mercado de consolas portátiles está dominado por Nintendo, dado que si bien hay competidores, estos van más orientados por el entorno de PC y no tal cual en ser dispositivos 100% enfocados en brindar el servicio de entretenimiento en videojuegos. Sin embargo, parece que Sony ya volteó a ver el modelo de negocios, empezando con su PS Portal y ahora va por algo más ambicioso y con enfoque distinto.

Sony estaría preparando un PS6 portátil con funciones similares a las de Switch, de acuerdo con un informe del canal Moore’s Law is Dead (MLiD). La consola tendría la capacidad de conectarse a un televisor mediante un sistema de acoplamiento, permitiendo así ejecutar juegos tanto en modo portátil como en sobremesa.

Según el reporte, se lanzaría junto con un PlayStation 6 de sobremesa más potente, ambos impulsados por tecnología de AMD. Los documentos filtrados señalan que el dispositivo contaría con una APU con cuatro núcleos Zen 6c y dos núcleos extra dedicados a tareas del sistema, además de una GPU RDNA 5 con 16 unidades de cómputo. Funcionaría a 1,2 GHz en modo portátil y hasta 1,65 GHz en modo acoplado.

¿Dos consolas coexistiendo?

MLiD asegura que, al estar conectado, el PS6 portátil podría superar en rendimiento al PS5 base. El analista especula que, por sus especificaciones, el precio rondaría los $500 dólares, con un posible lanzamiento hacia finales de 2027.

De confirmarse, este proyecto marcaría el regreso de Sony al mercado de las consolas portátiles tras el PS Vita de 2011. Cabe recordar que en 2023 la compañía lanzó el PS Portal, un accesorio de juego remoto que no permite ejecutar títulos de manera nativa. El interés en esta nueva plataforma reflejaría el objetivo de la empresa de ofrecer una experiencia híbrida y compatible con la futura generación de juegos.

Vía: VGC

Nota del autor: Tener dos dispositivos vivos al mismo tiempo suena arriesgado. Aunque, al final son solo rumores.