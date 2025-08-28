    Reporte dice que la nueva portátil de PlayStation será similar a Switch

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS28/08/2025 12:33 p. m.
    Pech

    Se acerca el regreso de Sony

    En estos momentos el mercado de consolas portátiles está dominado por Nintendo, dado que si bien hay competidores, estos van más orientados por el entorno de PC y no tal cual en ser dispositivos 100% enfocados en brindar el servicio de entretenimiento en videojuegos. Sin embargo, parece que Sony ya volteó a ver el modelo de negocios, empezando con su PS Portal y ahora va por algo más ambicioso y con enfoque distinto.

    Sony estaría preparando un PS6 portátil con funciones similares a las de Switch, de acuerdo con un informe del canal Moore’s Law is Dead (MLiD). La consola tendría la capacidad de conectarse a un televisor mediante un sistema de acoplamiento, permitiendo así ejecutar juegos tanto en modo portátil como en sobremesa.

    Según el reporte,  se lanzaría junto con un PlayStation 6 de sobremesa más potente, ambos impulsados por tecnología de AMD. Los documentos filtrados señalan que el dispositivo contaría con una APU con cuatro núcleos Zen 6c y dos núcleos extra dedicados a tareas del sistema, además de una GPU RDNA 5 con 16 unidades de cómputo. Funcionaría a 1,2 GHz en modo portátil y hasta 1,65 GHz en modo acoplado.

    ¿Dos consolas coexistiendo?

    MLiD asegura que, al estar conectado, el PS6 portátil podría superar en rendimiento al PS5 base. El analista especula que, por sus especificaciones, el precio rondaría los $500 dólares, con un posible lanzamiento hacia finales de 2027.

    De confirmarse, este proyecto marcaría el regreso de Sony al mercado de las consolas portátiles tras el PS Vita de 2011. Cabe recordar que en 2023 la compañía lanzó el PS Portal, un accesorio de juego remoto que no permite ejecutar títulos de manera nativa. El interés en esta nueva plataforma reflejaría el objetivo de la empresa de ofrecer una experiencia híbrida y compatible con la futura generación de juegos.

    Vía: VGC

    Imagen

    Nota del autor: Tener dos dispositivos vivos al mismo tiempo suena arriesgado. Aunque, al final son solo rumores.

    Etiquetas: , , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix