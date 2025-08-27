Registran la marca de Nintendo Stars

Algunas modificaciones inesperadas

Es bien sabido que Nintendo cuenta con algunas marcas de apoyo para ciertos videojuegos, pero también de forma reciente para la elaboración de cinemáticas o hasta escenas en 3D para películas, donde incluso ayudaron en su momento a Kojima Productions para Death Stranding 2. Y ahora, están registrando un nuevo nombre, o más bien, cambiando uno que ya es existente dentro de la empresa.

La gran N anunció que su filial WARPSTAR, Inc., consolidada desde el 1 de abril de 2025, ha sido renombrada como Nintendo Stars Inc.. La reestructuración busca enfocar las operaciones de esta división en el negocio vinculado a proyectos cinematográficos relacionados con las propiedades intelectuales de la compañía.

La nueva filial se encargará de gestionar el uso secundario de películas basadas en personajes y mundos de Nintendo, lo que incluye eventos en vivo, mercancía y otros desarrollos con licencias oficiales. Con ello, la empresa japonesa busca expandir la presencia de sus franquicias más allá de los videojuegos.

Las películas son el enfoque principal

Como parte de esta estrategia, la empresa reafirmó el estreno de dos producciones para cines: la secuela animada de Super Mario Bros. prevista para el 3 de abril de 2026 y la cinta live action inspirada en The Legend of Zelda, programada para el 7 de mayo de 2027. Ambas producciones forman parte del impulso de la compañía para posicionar su catálogo en la industria del entretenimiento global.

Nintendo Stars Inc. también dará continuidad al negocio ligado a la franquicia Kirby , en el que WARPSTAR había trabajado previamente. Según la compañía, la meta es ampliar el alcance de sus marcas mediante la cooperación con socios internacionales y fortalecer el vínculo entre la compañía y sus seguidores en todo el mundo.

Vía: GN

Nota del autor: Un movimiento bastante extraño, pero tendrán una razón para cambiar el nombre. Aunque me gustaba el anterior por Kirby.