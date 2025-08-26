    Venden bundle de Nintendo Switch con… ¿Donkey Kong Bananza?

    26/08/2025

    Donkey Kong Bananza es uno de los mejores juegos del año, y una de las principales razones para tener un Nintendo Switch 2 en estos momentos. De esta forma, un paquete que incluya a la consola de la Gran N y el título suena como una buena idea. Bueno, una compañía pensó lo mismo, solo que se equivocó de modelo de hardware.

    En Estados Unidos, la compañía conocida como QVC puso a la venta un paquete que incluye un Nintendo Switch OLED y una copia de Donkey Kong Bananza por solo $550 dólares. A primera vista, la oferta luce muy atractiva. Sin embargo, todo esto pierde sentido cuando nos damos cuenta de que aquí se incluye un Switch OLED y no un Switch 2.

    ¿Donkey Kong Bananza no funciona en Switch?

    Los fans inmediatamente se burlaron de QVC, quienes realizaron un sin fin de comentarios en redes. De esta forma, muchos esperan que la compañía rápidamente se dé cuenta de su error y cambie su oferta para combinar un Switch 2 con Donkey Kong Bananza o un Switch con algún juego compatible para esta consola.

    Ahora, a favor de QVC, Donkey Kong Bananza sí funciona en Switch, pero no de la forma que todos esperan. El juego de Nintendo es compatible con GameShare, con lo cual una persona con un Switch puede disfrutar de esta aventura controlando a Pauline y ayudando tanto como le sea posible. En temas relacionados, este es el mejor easter egg en el juego. De igual forma, este es el nuevo e impresionante glitch de esta entrega.

    Vía: Go Nintendo

    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
